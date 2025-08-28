هيغسيث يوجه بإنشاء فرقة لمواجهة تهديد "الطائرات المسيرة المعادية"

قال وزير الدفاع الأمريكي بيت هيغسيث، إنه أصدر توجيهات للجيش الأمريكي بإنشاء فرقة عمل مشتركة بين الوكالات لمواجهة التهديدات من "الطائرات المسيرة المعادية"، حسبما ذكرت وكالة "رويترز"

وكان هيغسيث أصدر في يوليو الماضي أمراً بتسريع إنتاج ونشر الطائرات المسيّرة العسكرية، متعهداً بتجاوز ما وصفها بـ"القيود البيروقراطية الذاتية" التي كبلت قدرات الجيش الأمريكي في هذا المجال.

وألغى هيغسيث سياسات سابقة كانت تقيد استخدام هذا النوع من الأسلحة، قائلا إن "القيود المفروضة ذاتيا لن تعوق بعد اليوم القدرة على القتل. بدأت القفازات البيروقراطية في الوزارة في التساقط".

وحذر هيغسيث من أن خصوم الولايات المتحدة، وخص بالذكر روسيا والصين، باتوا يمتلكون أسبقية في هذا المجال، قائلاً إنهما تنتجان "ملايين الطائرات من دون طيار الرخيصة سنوياً، فيما لا تزال وحداتنا تفتقر إلى القدرات اللازمة لخوض معارك الطائرات الصغيرة القاتلة".