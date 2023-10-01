مقتل 5 في "إيلينوي" الأمريكية في تحطم شاحنة أسفر عن تسرب مواد سامة

قال مسؤولون أمريكيون، مساء السبت، إن شاحنة صغيرة تحمل آلاف الغالونات من مادة سامة تحطمت في جنوب ولاية إيلينوي الأمريكية، مما أدى إلى مقتل خمسة أشخاص وإصابة خمسة آخرين بجروح خطيرة.

وكانت الشاحنة تحمل حوالي 7500 غالون من الأمونيا اللامائية عندما تحطمت في وقت متأخر من يوم الجمعة بالقرب من مدينة تيوتوبوليس في مقاطعة إيفنغهام. وقالت وكالة حماية البيئة في إيلينوي إن التقديرات الأولية أشارت إلى تسرب أربعة آلاف غالون، مما أدى إلى إجلاء حوالي 500 شخص من المنطقة.

وذكر مكتب الطبيب الشرعي في مقاطعة إيفنغهام أن من بين القتلى طفلين يقل عمرهما عن 12 عاما، وثلاثة من القتلى من نفس العائلة. وتم نقل خمسة مصابين جوا إلى مستشفيات محلية.

وقالت شرطة الولاية إن الحادث أدى إلى إخلاء المكان في دائرة نصف قطرها حوالي 1600 متر من مكان الحادث بسبب تسرب الأمونيا.

وقالت شرطة ولاية إيلينوي إنها تلقت بلاغا بالحادث "الذي شمل عدة مركبات، بما في ذلك شاحنة صغيرة تتسرب منها الأمونيا اللامائية".