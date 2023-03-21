إيران: مهتمون بتطوير تعاون نووي "سلمي" مع روسيا

وتتعاون إيران وروسيا لبناء محطة بوشهر النووية الإيرانية.

وبدأت روسيا شحن الوقود النووي لبوشهر في أواخر 2007، وهي خطوة قالت كل من واشنطن وموسكو إنها أزالت أي حاجة لإيران أن يكون لديها برنامج لتخصيب اليورانيوم خاص بها.

وتؤكد طهران باستمرار، أن نشاطها النووي "سلمي"، لكن الغرب يتهمها بالسعي للحصول على أسلحة نووية، وفرض عليها عقوبات واسعة.

وفي تشرين الثاني/ نوفمبر 2022، كشفت شبكة "سي أن أن" الأمريكية، نقلا عن مصادر وصفتها بالمطلعة، أن مسؤولي الاستخبارات الأمريكية يعتقدون أن إيران تسعى للحصول على مساعدة روسيا "لتعزيز برنامجها النووي".

وأضافت الشبكة حينها أن طهران "تبحث عن خطة احتياطية في حال فشل اتفاق نووي دائم مع القوى العالمية".

وتابعت أن "المعلومات الاستخباراتية تشير إلى أن إيران طلبت من روسيا مساعدتها في الحصول على مواد نووية إضافية وفي تصنيع الوقود النووي".

وبحسب "سي أن أن"، يمكن أن يساعد الوقود إيران في تشغيل مفاعلاتها النووية ويقصر بشكل أكبر ما يسمى بـ"زمن الاختراق" بالنسبة لإيران لإنتاج سلاح نووي.