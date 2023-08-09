هرولة أمريكية لتحسين العلاقات مع الرياض وسط جهود للتطبيع مع إسرائيل

تؤشر سلسلة زيارات قام بها مسؤولون أمريكيون إلى السعودية مؤخرًا، على عودة الدفء إلى العلاقات بين الرياض وواشنطن، في خضمّ حديث متزايد عن جهود لتحقيق التطبيع بين إسرائيل والمملكة، وفق محللين.

وأوفد الرئيس الأمريكي جو بايدن مساعدين كبارًا له لعقد لقاءات مع العائلة المالكة السعودية.

فخلال عطلة نهاية الأسبوع الماضي، وصل مستشاره للأمن القومي جيك ساليفان إلى مدينة جدة لحضور محادثات بشأن الحرب في أوكرانيا، وهي ثالث زيارة يقوم بها إلى المملكة في غضون بضعة أشهر.

وحصلت جلسات ثنائية بين الجانبين الأمريكي والسعودي، لا سيما خلال زيارة وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن في حزيران/يونيو التي استمرّت 3 أيام، تطرّقت إلى مواضيع عدة بينها الإرهاب والحرب في اليمن.

وكان تطبيع العلاقات السعودية الإسرائيلية بندًا أساسيًّا على جدول الأعمال.