هرولة أمريكية لتحسين العلاقات مع الرياض وسط جهود للتطبيع مع إسرائيل
تؤشر سلسلة زيارات قام بها مسؤولون أمريكيون إلى السعودية مؤخرًا، على عودة الدفء إلى العلاقات بين الرياض وواشنطن، في خضمّ حديث متزايد عن جهود لتحقيق التطبيع بين إسرائيل والمملكة، وفق محللين.
وأوفد الرئيس الأمريكي جو بايدن مساعدين كبارًا له لعقد لقاءات مع العائلة المالكة السعودية.
فخلال عطلة نهاية الأسبوع الماضي، وصل مستشاره للأمن القومي جيك ساليفان إلى مدينة جدة لحضور محادثات بشأن الحرب في أوكرانيا، وهي ثالث زيارة يقوم بها إلى المملكة في غضون بضعة أشهر.
وحصلت جلسات ثنائية بين الجانبين الأمريكي والسعودي، لا سيما خلال زيارة وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن في حزيران/يونيو التي استمرّت 3 أيام، تطرّقت إلى مواضيع عدة بينها الإرهاب والحرب في اليمن.
وكان تطبيع العلاقات السعودية الإسرائيلية بندًا أساسيًّا على جدول الأعمال.
ويرى المحلل السعودي علي الشهابي أن "العلاقات الأمريكية السعودية بلا شكّ تحسّنت في الأشهر الأخيرة".
ويضيف: "أصبح الحوار أكثر شمولًا وودًّا"، مشيرًا إلى أن موضوع التطبيع مع إسرائيل كان "المحرّك لذلك".
لكن لا تزال العقبات أمام التوصل إلى اتفاق فعلي على التطبيع، كبيرة. ويُقال إن الرياض تفاوض بشراسة لانتزاع مكاسب من الأمريكيين بما في ذلك ضمانات أمنية ومساعدة في برنامج نووي مدني قادر على تخصيب اليورانيوم.
ولطالما تعهّد المسؤولون السعوديون الالتزام بموقف جامعة الدول العربية منذ عقود، وهو عدم تطبيع العلاقات مع إسرائيل قبل حلّ النزاع مع الفلسطينيين.
ويقول هشام الغنّام مدير برامج الأمن القومي في "جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية" في الرياض إنه "على الرغم من ذلك، فإن التنسيق بين واشنطن والرياض حاليًّا أفضل من أي وقت مضى في العامين الماضيين".
ويؤكد أن العلاقات في الوقت الراهن "أكثر دفئًا وقربًا. ليست في وضع مثالي، لكنها في أفضل حال منذ أن تولى الرئيس بايدن منصبه."
ويرى الغنّام أن التعاون المتنامي مع موسكو وبكين يُظهر أن الرياض لم تعد راضية عن وضع "كل البيض في السلّة الأمريكية".
ويشير إلى أنه حتى في الوقت الذي يعمل فيه السعوديون على بناء ما وصفه أحد مستشاري الحكومة بـ"محفظة علاقات مع قوى عالمية"، من المهم عدم المبالغة في تقييم أي تراجع لمكانة واشنطن.
ويتابع "ليس لدى أي قوة عظمى وجود عسكري كبير في المنطقة غير الولايات المتحدة، وستبقى الحال كذلك لسنوات عديدة مقبلة".
وأحدث دليل على ذلك هو نشر الولايات المتحدة 3 آلاف جندي أمريكي في البحر الأحمر هذا الأسبوع، ضمن الردّ على احتجاز إيران ناقلات نفط في المنطقة.
ويقول جون هانا المسؤول الأمريكي في السياسة الخارجية الذي يزور المملكة منذ ثلاثة عقود، إن كلّا من واشنطن والرياض شعرتا خلال فترة الخلاف حول إنتاج النفط في تشرين الأول/أكتوبر الماضي، بالانزعاج من التراشق الكلامي الشديد اللهجة الذي نجم عن الخلاف.
ويضيف أن التراشق "امتدّ إلى حدّ قول مسؤولين سعوديين كبار: حسنًا، ربما تعيدون تقييم العلاقة وقد تكون لديكم أسئلة حول مستقبل هذه الشراكة، لكن دعونا نقُلْ لكم إننا نفعل ذلك أيضًا".
ورغم ذلك، لم يتمّ التفكير يومًا بشكل جدّي في قطيعة فعلية.
على خطّ موازٍ، كان السعوديون يطرحون شروطهم لإبرام اتفاق تطبيع مع إسرائيل من شأنه ضمان تعاون طويل الأمد مع واشنطن.
ويقول هانا الذي يعمل حاليًّا في "المعهد اليهودي للأمن القومي الأمريكي" إن "سلسلة الزيارات الأخيرة لمسؤولين أمريكيين إلى السعودية والنقاشات الجدّيّة الرامية إلى الارتقاء بالعلاقات الأمنية إلى مستويات جديدة تشير إلى وجود مناخ أفضل بكثير بين كبار صنّاع القرار".
غير أنّ الغنّام يؤكد أن الرياض في حاجة إلى أن تعرف ما إذا كان الإسرائيليون "يعملون فعليًّا على إحراز تقدم ملموس في حل النزاع الفلسطيني الإسرائيلي".
ويضيف: "المسؤولية الآن لا تقع على عاتق السعودية إنما على إسرائيل لإبداء استعدادها لتحقيق السلام مع المملكة".