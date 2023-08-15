المرشح الأوفر حظا لرئاسة تايوان: لا خطط لتغيير الاسم الرسمي للجزيرة

قال وليام لاي، نائب رئيسة تايوان، والمرشح الأوفر حظا للفوز بمنصب الرئيس الجديد للبلاد، في مقابلة الثلاثاء، إنه لا خطط لديه لتغيير الاسم الرسمي للجزيرة، مؤكدا أن تايوان "ليست تابعة للصين".

ولاي، شخصية غير مفضلة بالنسبة لبكين بسبب تصريحات سابقة له، قال فيها إنه "يعمل بشكل عملي من أجل استقلال تايوان"، وهو خط أحمر بالنسبة للصين التي تعتبر الجزيرة، التي بها نظام حكم ديمقراطي، جزءا من أراضيها.

وأضاف لاي مرارا أنه "لا يسعى إلى تغيير الوضع الراهن، وأنه ببساطة يذكر حقيقة أن تايوان دولة مستقلة بالفعل وأن شعبها فقط هو من يمكنه تقرير مستقبله".