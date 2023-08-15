المرشح الأوفر حظا لرئاسة تايوان: لا خطط لتغيير الاسم الرسمي للجزيرة
قال وليام لاي، نائب رئيسة تايوان، والمرشح الأوفر حظا للفوز بمنصب الرئيس الجديد للبلاد، في مقابلة الثلاثاء، إنه لا خطط لديه لتغيير الاسم الرسمي للجزيرة، مؤكدا أن تايوان "ليست تابعة للصين".
ولاي، شخصية غير مفضلة بالنسبة لبكين بسبب تصريحات سابقة له، قال فيها إنه "يعمل بشكل عملي من أجل استقلال تايوان"، وهو خط أحمر بالنسبة للصين التي تعتبر الجزيرة، التي بها نظام حكم ديمقراطي، جزءا من أراضيها.
وأضاف لاي مرارا أنه "لا يسعى إلى تغيير الوضع الراهن، وأنه ببساطة يذكر حقيقة أن تايوان دولة مستقلة بالفعل وأن شعبها فقط هو من يمكنه تقرير مستقبله".
وأفاد في مقابلة مع وكالة "بلومبرغ نيوز" بأنه "علينا الإقرار بحقيقة أن تايوان بلد مستقل له سيادة واسمه الرسمي جمهورية الصين. إنه ليس جزءا من جمهورية الصين الشعبية. جمهورية الصين وجمهورية الصين الشعبية لا يتبعان بعضهما. ليس من الضروري إعلان الاستقلال".
وأكد لاي بحسب نص نشره فريق حملته الانتخابية، "الاسم الحالي، وفقا لدستورنا، هو جمهورية الصين، لا توجد خطط لتغيير اسم بلدنا".
وتجري تايوان انتخابات رئاسية في يناير/كانون الثاني. ولا يمكن للرئيسة تساي إينغ وين الترشح مرة أخرى بعد أن قضت فترتين في المنصب.