أبرز التفاعلات العالمية مع الحرب الروسية الأوكرانية

قلق عميق

قالت سفيرة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة، ليندا توماس غرينفيلد، في مؤتمر صحفي "إن روسيا وكوريا الشمالية تتقدمان بنشاط في المفاوضات بشأن الأسلحة التي ستستخدم بالحرب في أوكرانيا"، وهو ما وصفته بأنه "جديد ومثير للقلق العميق".

السجلات العسكرية الأوكرانية

من جانبه، قال الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، إن عدد الرجال الذين تم شطبهم من السجلات العسكرية من قبل اللجان الطبية زاد عشرة أضعاف في بعض المناطق منذ فبراير/شباط الماضي.

وأشار إلى أنه من الواضح تمامًا أن هناك فسادًا في بعض مفاصل عمل اللجان الطبية العسكرية، يستدعي البدء بتحقيق فوري.

مطار "بسكوف"

إلى ذلك، عاد المطار العسكري الروسي في "بسكوف" للعمل بشكل طبيعي، اليوم الخميس، بعد أن تعرَّض لهجوم من طائرة دون طيار أدى إلى إتلاف أربع طائرات من طراز "Il-76".

استقالة بن والاس

وفي بريطانيا، قدم وزير الدفاع، بن والاس، استقالته بشكل نهائي، والتي كان أعلن في يوليو الماضي عن عزمه على تقديمها.

وبحسب قول بن والاس، تأتي الاستقالة في ظروف قد تكون أقل أمنًا واستقرارًا، بسبب ما تشهده الحرب في أوكرانيا من تطورات متسارعة من الممكن أن تسحب لندن إلى خضمها، لا سيّما أنها تقدم دعمًا عسكريًّا كبيرًا إلى كييف.

مقترح روسي بشأن الحبوب

وفي سياق الحرب وتداعياتها، اقترحت روسيا إرسال الحبوب الروسية إلى تركيا لمعالجتها وإعادة تصديرها للدول الأكثر حاجة، كبديل عن اتفاق حبوب البحر الأسود.

وأشار تقرير استخباري أمريكي إلى أن الحرب في أوكرانيا تتسبب بحدوث اضطراب في الأمن الغذائي العالمي.

كما اتهم التقرير روسيا بسرقة أكثر من 6 ملايين طن من الحبوب الأوكرانية خلال فترة سيطرتها على بعض المناطق الأوكرانية.