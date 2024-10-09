إيران: سنستهدف عشرات المصانع الإسرائيلية و"نسويها بالتراب"

هدد مستشار قائد الحرس الثوري الإيراني، الجنرال إبراهيم جباري، الأربعاء، إسرائيل باستهداف مصانعها ومنشآتها في حال استهدفت إيران.

وقال الجنرال جباري الذي كان مسؤولاً عن حماية المرشد علي خامنئي في تصريحات صحفية: "سنستهدف عشرات المصانع والمنشآت الإسرائيلية ونسوّيها بالتراب في حال اعتداء إسرائيل على الأراضي الإيرانية".

واعتبر أن "القوة الرئيسة للمقاومة (الجماعات المسلحة المدعومة من طهران) ومن بينها حماس أصبحت أكثر من أي وقت مضى".

وفي حديثه عن الهجوم الأخير الذي شنته إيران، قال :"الأمريكيون والإسرائيليون فوجئوا كثيرا بهذا الهجوم، حيث استهدفت هذه الهجمات حظيرة طائرات إف-35 وقاعدتها العسكرية".

وتابع: "في ليلة الهجوم أعلنت هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) أن أسطورة القبة الحديدية تحطمت، وأثبت الهجوم الإيراني أنها نظام صرف حديدي".

وأكد جباري أن "90% من الصواريخ أصابت الأهداف المحددة، رغم أنه كانت لدينا قبل ذلك هجمات إلكترونية أدت إلى إصابة الصواريخ للأهداف بدقة".

وتعهّدت إسرائيل والولايات المتحدة بالردّ على الهجوم الذي تخلّله إطلاق قرابة 180 صاروخا للثأر لمقتل قادة من حركة حماس وحزب الله وإيران.

وقال الحرس الثوري الإيراني إن الهجوم الذي نفذ أول الشهر الجاري، يأتي ردّا على مقتل كلّ من رئيس حركة حماس إسماعيل هنية في طهران في ضربة نسبت إلى إسرائيل، والأمين العام لـ"حزب الله" حسن نصرالله في غارة إسرائيلية استهدفت الضاحية الجنوبية لبيروت الجمعة وكان معه يومها قائد فيلق القدس الإيراني في لبنان عباس نيلفوروشان.

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وسارع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى القول إن إيران ارتكبت "خطأ جسيما"، متوعّدا إياها بأنها "ستدفع ثمن" هذا القصف.

وقال الجيش الإسرائيلي إن الهجوم الصاروخي "ستكون له عواقب"، وإن إسرائيل ستردّ على إيران في الوقت والزمان اللذين "نقررهما".

وهذا الهجوم الإيراني الثاني على إسرائيل في غضون حوالي ستة أشهر.

وفي 13 أبريل/ نيسان، وردا على ضربة قاتلة نسبت إلى إسرائيل على قنصلية إيران في دمشق، أطلقت إيران باتجاه إسرائيل حوالى 350 مسيرّة متفجرة وصواريخ تمّ اعتراض غالبيتها من جانب إسرائيل بمساعدة دول أخرى بينها الولايات المتحدة وبريطانيا.