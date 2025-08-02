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لامي يحذر من تصعيد التوتر في الشرق الأوسط بسبب النووي الإيراني

لامي يحذر من تصعيد التوتر في الشرق الأوسط بسبب النووي الإيراني
وزير الخارجية البريطانية ديفيد لاميالمصدر: رويترز
إرم نيوز
إرم نيوز
02 أغسطس 2025، 1:09 م

حذر وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي من أن تطوير إيران للأسلحة النووية يمكن أن يؤدي إلى تصعيد التوترات في الشرق الأوسط.

وقال لامي إنه لا يقبل تصريحات إيران بأنها تخصب اليورانيوم لأغراض أكاديمية.

وأجرى ممثلون من المملكة المتحدة وألمانيا وفرنسا محادثات مع إيران الأسبوع الماضي، في محاولة لكسر الجمود بشأن برنامج إيران النووي، بحسب وكالة الأنباء البريطانية (بي أيه ميديا).

وتقول إيران إنها منفتحة على الدبلوماسية، رغم أنها علقت مؤخرا التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

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 ومن بين المخاوف الرئيسية للقوى الغربية التي تم إلقاء الضوء عليها ما ذكرته الوكالة الدولية للطاقة الذرية في مايو/أيار الماضي أن اليورانيوم المخصب لدى إيران بنسبة 60 %، وهي أقل بقليل من مستوى تطوير الأسلحة، زاد إلى أكثر من 400 كيلوغرام.  

 وفي حوار تطرق لقضايا كثيرة مع صحيفة ذا غارديان، قال لامي "لا يمكن لقادتها التوضيح لي لما يريدون يورانيوم مخصب بنسبة 60 % وأنا أجريت محادثات كثيرة معهم"، بحسب تعبيره.

 

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