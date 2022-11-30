فتح تحقيق في فرنسا بحق نائب مقرب من نتنياهو

فُتح تحقيق في فرنسا بحق النائب الفرنسي ميير حبيب المقرب من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بتهمة "اختلاس أموال عامة"، حسبما علم، الأربعاء، من مكتب المدعي العام في باريس.

وتم الثلاثاء تفتيش مكتب النائب في الجمعية الوطنية المقرب من كتلة الجمهوريين (معارضة يمينية) من الدائرة الثامنة للفرنسيين المقيمين في الخارج، والتي تضم بشكل خاص إسرائيل واليونان وإيطاليا، حسبما ذكر المصدر نفسه، مؤكدا معلومات نشرتها قناة BFMTV التلفزيونية.

وعهد بالتحقيق إلى المكتب المركزي لمكافحة الفساد والمخالفات المالية والضريبية في تشرين الثاني/نوفمبر 2021، بحسب نيابة باريس.