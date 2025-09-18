رويترز: تسريح عدد من كبار الدبلوماسيين الأمريكيين المعنيين بسوريا
logo
العالم

"بلاك ستون" تقص شريط الاستثمارات الأمريكية الضخمة في بريطانيا

"بلاك ستون" تقص شريط الاستثمارات الأمريكية الضخمة في بريطانيا
دونالد ترامب والملك تشارلزالمصدر: رويترز
إرم نيوز
إرم نيوز

تعهّد صندوق "بلاكستون" الاستثماري الأمريكي، الأربعاء، باستثمار 90 مليار جنيه إسترليني (104 مليارات يورو) في المملكة المتحدة على مدى 10 سنوات.

ويأتي هذا التعهد في أول إعلان ضخم ضمن سلسلة استثمارات تعتزم شركات أمريكية الكشف عنها في لندن، الأربعاء، تزامنًا مع زيارة الدولة التي يقوم بها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب  إلى بريطانيا.

وبذلك يرتفع إجمالي قيمة الاستثمارات التي أعلنت شركات أمريكية خاصة عن نيتها القيام بها في المملكة المتحدة إلى 150 مليار جنيه إسترليني (173 مليار يورو)، بحسب "فرانس برس".

ويمثّل هذا المبلغ رقمًا قياسيًّا بالنسبة لتعهدات استثمارية تُعلن خلال زيارة دولة إلى المملكة المتحدة، وفق ما أعلنت السلطات في لندن.

أخبار ذات علاقة

الملك تشارلز والرئيس دونالد ترامب

الملك تشارلز يشيد بالتزام ترامب إنهاء النزاعات في العالم

 

 

;
logo
تابعونا على
من نحن
تواصل معنا
أعلن معنا
سياسة الخصوصية
شروط الإستخدام
جميع الحقوق محفوظة © 2024 شركة إرم ميديا - Erem Media FZ LLC