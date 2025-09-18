"بلاك ستون" تقص شريط الاستثمارات الأمريكية الضخمة في بريطانيا

تعهّد صندوق "بلاكستون" الاستثماري الأمريكي، الأربعاء، باستثمار 90 مليار جنيه إسترليني (104 مليارات يورو) في المملكة المتحدة على مدى 10 سنوات.

ويأتي هذا التعهد في أول إعلان ضخم ضمن سلسلة استثمارات تعتزم شركات أمريكية الكشف عنها في لندن، الأربعاء، تزامنًا مع زيارة الدولة التي يقوم بها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى بريطانيا.

وبذلك يرتفع إجمالي قيمة الاستثمارات التي أعلنت شركات أمريكية خاصة عن نيتها القيام بها في المملكة المتحدة إلى 150 مليار جنيه إسترليني (173 مليار يورو)، بحسب "فرانس برس".

ويمثّل هذا المبلغ رقمًا قياسيًّا بالنسبة لتعهدات استثمارية تُعلن خلال زيارة دولة إلى المملكة المتحدة، وفق ما أعلنت السلطات في لندن.