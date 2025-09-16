logo
قتيلان في ضربات روسية على زابوريجيا وميكولايف جنوب أوكرانيا

غارة روسية سابقة على أوكرانيا المصدر: رويترز
قتل شخصان في ضربات روسية طالت منطقتي زابوريجيا وميكولايف في جنوب أوكرانيا، بحسب ما أعلنت السلطات المحلية الثلاثاء.

وقال إيفان فيدوروف، رئيس الإدارة العسكرية لمنطقة زابوريجيا، في منشور على تطبيق تلغرام "قُتل شخص واحد" في هجوم، قبل أن يعلن في منشور ثان "ارتفاع عدد الجرحى من جراء هجوم العدو على زابوريجيا إلى تسعة".

من جهته، أعلن حاكم ميكولايف، فيتالي كيم، مقتل شخص في هجوم روسي على منطقته.

 وقال كيم في منشور على تلغرام إنّه "قبل بضع ساعات، هاجم الروس مزرعة في بلدة تشورنومورسكا. لقد قُتل رجل، هو سائق جرّار، أثناء عمله في الحقل"، منددا بـ"هجوم متعمّد ضدّ مدنيّين".

وبعد ثلاث سنوات ونصف من بدء القتال بين روسيا وأوكرانيا والذي أوقع عشرات الآلاف إن لم يكن مئات الآلاف من القتلى وشرّد الملايين، أعلن الكرملين الأسبوع الماضي أنّ مفاوضات السلام مع كييف معلّقة حاليا.

وأعلن حلف شمال الأطلسي "الناتو" الجمعة إطلاق عملية "الحارس الشرقي" لتعزيز الدفاع عن جناحه الشرقي بعدما انتهكت طائرات مسيّرة، يرجّح أنّها روسية، أجواء بولندا ورومانيا.

ويسيطر الجيش الروسي حاليا على حوالي 20% من الأراضي الأوكرانية.

