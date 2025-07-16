رسالة بريد إلكتروني تكلف بريطانيا 8 مليارات دولار.. ما علاقة طالبان؟

نقلت بريطانيا آلاف الأفغان إلى البلاد من الذين عملواً مع قوتها سراً في أفغانستان بعد تسريب بياناتهم، خشية أن يتعرّضوا للانتقام من قبل حركة طالبان بعد الانسحاب في أغسطس/ آب 2021.

ووفق صحيفة "الغارديان" البريطانية فقد استخدم وزراء محافظون أمراً قضائياً غير مسبوق لقمع اختراق بيانات دفع الحكومة إلى عرض إعادة توطين 15 ألف أفغاني في مخطط سري، بتكلفة محتملة تتجاوز ملياري جنيه إسترليني.

وتقول الحكومة البريطانية إن التكلفة الإجمالية لجميع برامج إعادة التوطين ستتراوح بين 5.5 مليار و6 مليارات جنيه إسترليني أي ما يصل إلى 8 مليارات دولار أمريكي، وهو ما قد يجعل "الرسالة" التي سربت البيانات عبر الإيميل "الأغلى في التاريخ".

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وأُنشئ برنامج "مسار الاستجابة الأفغانية" على عجل، بعد أن اتضح أن معلومات شخصية لـ 18,700 أفغاني تقدموا بطلبات للقدوم إلى المملكة المتحدة، قد سُرّبت عن طريق الخطأ من قبل مسؤول دفاع بريطاني في أوائل 2022.

علم الوزراء والمسؤولون في وزارة الدفاع، الذين أصابهم الذعر، بالاختراق في أغسطس 2023 بعد نشر بيانات على مجموعة على فيسبوك، وتقدموا بطلب إلى المحكمة العليا للحصول على أمر قضائي، وهو الأول الذي تسعى إليه حكومة بريطانية، لمنع أي إفصاح إعلامي آخر.

كان يُخشى أن يُعرّض نشر هذه المعلومات حياة آلاف الأفغان للخطر إذا ما علمت حركة طالبان، التي سيطرت على البلاد بعد الانسحاب الغربي في أغسطس/آب 2021، بوجود القائمة المسربة وحصلت عليها.

وافق القاضي في المحاكمة الأولى، السيد جاستس نولز، على طلب "contra mundum" (ضد العالم)، وحكم بأن يبقى وجودها سراً؛ ما أدى إلى إصدار أمر قضائي استمر سريانه حتى رُفع يوم أمس الثلاثاء.

وأدى أمر حظر النشر إلى إخفاء كل من خرق البيانات وخطة التخفيف الباهظة الثمن، على الرغم من حجمهما وتكلفتهما، حتى انتهت المعركة القانونية التي استمرت قرابة عامين في المحكمة العليا.

في ظهر يوم الثلاثاء، قال قاضي المحكمة العليا، السيد تشامبرلين، إن الوقت قد حان لإنهاء الأمر القضائي الإضافي، الذي قال إنه كان له أثرٌ في إخفاء المناقشات حول إنفاق "ذلك النوع من الأموال التي تُحدث فرقًا ملموسا في خطط الإنفاق الحكومي، والتي عادة ما تكون موضوعاً للنقاش السياسي".

بعد بضع دقائق، قدّم جون هيلي، وزير الدفاع، "اعتذاراً صادقاً" عن خرق البيانات. وفي بيانٍ أمام مجلس العموم، قال إنه شعر "بقلق عميق إزاء انعدام الشفافية" حول خرق البيانات، و"بقلق بالغ لعدم إبلاغه بهذا الأمر لهذا المجلس".

أخبر هيلي النواب أنه اطّلع على الموضوع لأول مرة عندما كان في المعارضة في ديسمبر 2023 من قبل وزير الدفاع المحافظ جيمس هيبي، حيث "صدر له الأمر القضائي في بداية الاجتماع". كما أُبلغ رئيس مجلس النواب، ليندسي هويل، بوجوده.

صرح وزير الدفاع بأن حزب العمال سيوقف الآن برنامج "مسار الاستجابة الأفغانية"، والذي سيكلف 850 مليون جنيه إسترليني، وسيساعد ما يُقدر بـ 6900 شخص. وذكرت مصادر دفاعية أن إيقاف البرنامج سيوفر إنفاقاً إضافياً متوقعاً قدره 1.2 مليار جنيه إسترليني؛ ما يعني أن التكلفة المحتملة كان من الممكن أن ترتفع إلى أكثر من ملياري جنيه إسترليني.

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وقال هيلي إن هناك حوالي 900 أفغاني موجودون في بريطانيا أو في طريقهم إليها، مع 3600 فرد من أفراد أسرهم بتكلفة 400 مليون جنيه إسترليني، مضيفاً أن إيقاف البرنامج يعني أن 9500 شخص آخرين لن يأتوا إلى المملكة المتحدة.

وُضعت ثلاثة برامج، بما في ذلك برنامج "مسار الاستجابة الأفغانية"، لمساعدة الأفغان على القدوم إلى المملكة المتحدة بعد استيلاء طالبان على السلطة. حتى الآن، وصل 36,000 شخص من البلاد حتى نهاية مارس، وتقول الحكومة إن التكلفة الإجمالية لجميع برامج إعادة التوطين ستتراوح بين 5.5 مليار و6 مليارات جنيه إسترليني.