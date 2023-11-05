كوريا الشمالية تخصص يوم عطلة احتفالًا بصاروخها العابر للقارات

خصّصت بيونغ يانغ يومَ عطلةٍ رسميَّة جديدًا للاحتفال بالذكرى السنوية للتجربة الناجحة لصاروخها البالستي العابر للقارات "هواسونغ-17" العام الماضي، وفق ما أفادت وكالة الأنباء الكورية الشمالية الرسمية الأحد.

ففي الـ18 من نوفمبر/تشرين الثاني 2022 أجرت بيونغ يانغ ما يُعتقد أنه أول اختبار طيران كامل لصاروخ "هواسونغ-17" الذي أَطلق عليه المحللون العسكريون اسم "الصاروخ الوحش".