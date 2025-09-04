ردًا على قرار بكين.. بوتين يعلن عزم روسيا إعفاء الصينيين من التأشيرة

أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الخميس، عزم روسيا إعفاء المواطنين الصينيين من التأشيرة، بعد قرار مماثل من بكين.

جاء ذلك خلال اجتماع على هامش منتدى الشرق الاقتصادي في فلاديفوستوك مع لي هونغ تشونغ، نائب رئيس اللجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني.

أخبار ذات علاقة حركة مفاجئة من حارس بوتين خلال لقائه كيم تخطف الأضواء (فيديو)

وشكر بوتين القيادة الصينية على قرار إعفاء المواطنين الروس من التأشيرة.

وقال بوتين: "أود أن أطلب منكم أن تنقلوا إلى قيادة جمهورية الصين الشعبية وصديقنا الرئيس شي جين بينغ، أن روسيا سترد بالطبع بالمثل على هذا العمل الودي، وسنفعل الشيء نفسه".

أخبار ذات علاقة بعد استعراض للقوة واتهامات التآمر.. هل يفتح بوتين الباب لقمة جديدة مع ترامب؟

وكشفت وزارة الخارجية الصينية، الثلاثاء الماضي، أن الصين ستطبق نظامًا تجريبيًا لإعفاء الروس من التأشيرة اعتبارًا من 15 أيلول/سبتمبر الجاري.