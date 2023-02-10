هل ستحصل أوكرانيا على مقاتلات غربية وما هي التحديات؟

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي يوم أمس الخميس إن عدة دول غربية مستعدة لتقديم طائرات إلى كييف لمواجهة الغزو الروسي.

ولم يصدر حتى الآن تأكيد لمثل هذه العروض، ولكن فيما يلي بعض التفاصيل حول المقاتلات التي تريدها أوكرانيا وما الذي قد تحصل عليه.

ما هي الطائرات المقاتلة التي تريدها أوكرانيا؟

دأبت أوكرانيا على مطالبة حلفائها بإرسال مقاتلات حديثة وصفها زيلينسكي في خطاب أمام المشرعين البريطانيين هذا الأسبوع بأنها "أجنحة من أجل الحرية"، لتحل محل أسطولها القديم من طائرات "ميج" و"سوخوي" السوفيتية.

وتتضمن قائمة الرغبات طائرات "إف-16" أمريكية الصنع بسبب قوتها التدميرية وتوافرها على الصعيد العالمي، كما تريد مقاتلات "جريبن" السويدية.

وتقول في الوقت نفسه إنها مازالت تبحث بشأن المقاتلات التي بوسع الحلفاء تزويدها بها.