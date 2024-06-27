محاولة انقلاب عسكري في بوليفيا

ذكرت وكالة "رويترز" أن دبابة ضربت مدخل القصر الوطني في بوليفيا، وأن جنوداً دخلوا إلى المبنى.

ونقلت الوكالة عن جنرال عسكري في البلاد أنه "ستكون هناك حكومة جديدة"، وأن "الجيش لا يزال يعترف بالرئيس لويس آرسي قائداً للجيش".

وحذر الرئيس البوليفي لويس آرسي من انتشار "غير منتظم" للقوات في العاصمة.

ودعا إلى "احترام الديمقراطية" في رسالة على حسابه على "إكس"، جاءت فيما عرض التلفزيون البوليفي دبابتين وعددا من العسكريين أمام قصر الحكومة.

وقالت الوزيرة الرئاسية ماريا نيلا برادا إن الجيش والدبابات استولت على بلازا موريلو في لاباز، ووصفت ذلك بأنه "محاولة انقلاب".

وقالت لمحطة ريد أونو التلفزيونية المحلية إن الناس "في حالة تأهب للدفاع عن الديمقراطية".

وأكد القائد العام للجيش خوان خوسيه زونييغا، المتواجد في نفس الساحة، أن هناك تحركا لضباط يرتدون الزي الرسمي.

وقال: "نحن مستاؤون من الإهانة، لقد طفح الكيل".

ومن دون أن يدلي بمزيد من التفاصيل عما كان يشير إليه، تحدث على شاشة التلفزيون عن "هجوم على الديمقراطية".