وزراء خارجية مجموعة السبع يبحثون الأحداث في روسيا

تبادل وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن مع نظرائه في مجموعة السبع وجهات النظر بشأن الأحداث المتسارعة في روسيا إثر تمرد أعلنته منظمة "فاغنر" شبة العسكرية.

وأعلن مسؤول أوروبي، اليوم السبت، أن وزراء خارجية دول مجموعة السبع "تبادلوا وجهات النظر" بشأن الأحداث في روسيا في أعقاب التمرد المسلح الذي أطلقته مجموعة فاغنر ضد القيادة العسكرية.

وقال مسؤول السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، في تغريدة عبر "تويتر": "أجريت اتصالا مع وزراء خارجية مجموعة السبع لتبادل وجهات النظر بشأن الوضع في روسيا، عشية اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي الإثنين، أنسّق داخل الاتحاد الأوروبي وقمت بتفعيل مركز الاستجابة للأزمات"، وفقا لوكالة "فرانس برس".