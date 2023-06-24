وزراء خارجية مجموعة السبع يبحثون الأحداث في روسيا
تبادل وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن مع نظرائه في مجموعة السبع وجهات النظر بشأن الأحداث المتسارعة في روسيا إثر تمرد أعلنته منظمة "فاغنر" شبة العسكرية.
وأعلن مسؤول أوروبي، اليوم السبت، أن وزراء خارجية دول مجموعة السبع "تبادلوا وجهات النظر" بشأن الأحداث في روسيا في أعقاب التمرد المسلح الذي أطلقته مجموعة فاغنر ضد القيادة العسكرية.
وقال مسؤول السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، في تغريدة عبر "تويتر": "أجريت اتصالا مع وزراء خارجية مجموعة السبع لتبادل وجهات النظر بشأن الوضع في روسيا، عشية اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي الإثنين، أنسّق داخل الاتحاد الأوروبي وقمت بتفعيل مركز الاستجابة للأزمات"، وفقا لوكالة "فرانس برس".
من جهتها، أعلنت وزارة الخارجية الألمانية، اليوم السبت، أن الوزيرة أنالينا بيربوك بحثت مع نظرائها في مجموعة السبع بشأن التطورات في روسيا، وفقا لرويترز.
وقال متحدث باسم الوزارة: "وزيرة الخارجية بيربوك ناقشت للتو الوضع مع وزراء خارجية مجموعة السبع". وأضاف أن فريق التعامل مع الأزمات بالحكومة الألمانية يجتمع أيضا.
وفي ذات السياق، قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، إنه بحث مع وزراء خارجية مجموعة السبع والممثل السامي للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية الوضع في روسيا.
وأضاف بلينكن في تغريدة عبر "تويتر": "سنواصل التنسيق الوثيق مع الحلفاء والشركاء مع تطور الموقف في روسيا".