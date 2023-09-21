الرئيس الأمريكي يحرج نظيره البرازيلي بزلة جديدة (فيديو)

اللقاء بين الزعيمين جاء على هامش اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة، فيما انتشر مقطع الفيديو "الطريف" بسرعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وأعاد للأذهان مواقف مشابهة باتت معتادة من الرئيس الأمريكي، الذي يردد ناشطون أن كبر سنه هو ما يوقعه في مثل هذه الهفوات والمواقف المُحرجة.