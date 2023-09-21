الرئيس الأمريكي يحرج نظيره البرازيلي بزلة جديدة (فيديو)
من جديد وقَع الرئيس الأمريكي جو بايدن في "زلة" بروتوكولية حين رصدت الكاميرات مغادرته المنصة، عبر مؤتمر صحفي مع الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، دون مصافحته، رغم محاولة الأخير الذي وجد نفسه في نهاية الأمر يصافح الهواء.
اللقاء بين الزعيمين جاء على هامش اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة، فيما انتشر مقطع الفيديو "الطريف" بسرعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وأعاد للأذهان مواقف مشابهة باتت معتادة من الرئيس الأمريكي، الذي يردد ناشطون أن كبر سنه هو ما يوقعه في مثل هذه الهفوات والمواقف المُحرجة.