"الطاقم مفقود".. العثور على حطام مقاتلة أمريكية

عثرت البحرية الأمريكية على حطام طائرة مقاتلة تحطمت أثناء التدريب في ولاية واشنطن، ولا يزال الطاقم مفقودا.

وكانت تحطمت مقاتلة أمريكية أثناء رحلة تدريبية في واشنطن بحسب ما أعلنت وكالة "أسوشيتد برس".

وأضافت الوكالة أن البحرية الأمريكية أجرت عمليات بحث عن طيارين فُقدا بعد تحطم المقاتلة من طراز "إي أيه-18جي جراولر"، وهي تابعة لسرب الهجوم الإلكتروني، شرق جبل رينييه، في ولاية واشنطن، حوالي الساعة 3:23 عصر يوم الثلاثاء.

وانطلقت فرق البحث، التي تشمل مروحية من طراز "إم-إتش 60 إس" من البحرية الأمريكية، من المحطة الجوية البحرية في جزيرة ويدبي؛ من أجل تحديد مكان الطاقم وفحص موقع تحطم الطائرة.

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وأشارت الوكالة إلى أنه "حتى صباح الأربعاء، بالتوقيت المحلي، لا يزال طاقم الطائرة في عداد المفقودين، والحادث قيد التحقيق"، مشيرة إلى أن المسؤولين في البحرية لا يعرفون ما إذا كان الطياران قد تمكنا من القفز بالمظلة قبل حصول التحطم".

وتحتوي الطائرة على أجهزة حرب إلكترونية متطورة، ومعظم أسرابها متمركزة في قاعدة ويدبي، بينما يوجد سرب واحد في محطة طيران تابعة لمشاة البحرية الأميركية في اليابان، بحسب "أسوشيتد برس".