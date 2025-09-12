logo
العالم

"خطة عدائية".. روسيا تهاجم استضافة الدنمارك شركة أسلحة أوكرانية

"خطة عدائية".. روسيا تهاجم استضافة الدنمارك شركة أسلحة أوكرانية
خط إنتاج صواريخ فلامينغو الأوكرانية المصدر: sarkaripariksha
إرم نيوز
إرم نيوز

نددت روسيا اليوم الجمعة بخطط الدنمارك لاستضافة شركة تصنيع أسلحة أوكرانية تنتج وقود الصواريخ بعيدة المدى.

وقالت ماريا زاخاروفا المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية في إفادة صحفية إن هذه الخطوة تؤكد سياسة الدنمارك "العدائية" تجاه موسكو، على حد تعبيرها.

أخبار ذات علاقة

نظام دفاع جوي في ألمانيا

"درس من حرب أوكرانيا".. الدنمارك تتجه لشراء أنظمة دفاع جوي أوروبية

وأردفت تقول "هذه المخاطرة تؤكد النهج العسكري العدائي لكوبنهاغن بهدف تقويض جهود حل الأزمة في أوكرانيا بالوسائل السياسية والدبلوماسية".

وأضافت أن الخطوة "تنذر بمزيد من التصعيد، وتظهر رغبة الدنمارك في إثراء نفسها عن طريق استمرار سفك الدماء في أوكرانيا".

وأعلنت الحكومة الدنماركية الأسبوع الماضي عن الخطة، في أول توسع لشركة دفاع أوكرانية في الخارج.

والشركة هي "فاير بوينت" لصناعة صواريخ فلامنجو، التي وصفها الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بأنها أكثر أسلحة بلاده نجاحًا.

أخبار ذات علاقة

عملة روسية

بعد 40 شهراً.. لماذا "لا تتألم" روسيا من العقوبات الاقتصادية الغربية؟

وسيقام مصنع الإنتاج بالقرب من قاعدة جوية دنماركية تستضيف أسطول البلاد من طائرات إف-16 المقاتلة.

والدنمارك داعم مخلص لأوكرانيا منذ الغزو الروسي في فبراير شباط 2022، وساهمت حتى الآن بمساعدات عسكرية قيمتها 67.6 مليار كرونة دنماركية (10.6 مليار دولار)، وفقًا لوزارة الخارجية الدنماركية. 

;
logo
تابعونا على
من نحن
تواصل معنا
أعلن معنا
سياسة الخصوصية
شروط الإستخدام
جميع الحقوق محفوظة © 2024 شركة إرم ميديا - Erem Media FZ LLC