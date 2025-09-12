"خطة عدائية".. روسيا تهاجم استضافة الدنمارك شركة أسلحة أوكرانية

نددت روسيا اليوم الجمعة بخطط الدنمارك لاستضافة شركة تصنيع أسلحة أوكرانية تنتج وقود الصواريخ بعيدة المدى.

وقالت ماريا زاخاروفا المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية في إفادة صحفية إن هذه الخطوة تؤكد سياسة الدنمارك "العدائية" تجاه موسكو، على حد تعبيرها.

وأردفت تقول "هذه المخاطرة تؤكد النهج العسكري العدائي لكوبنهاغن بهدف تقويض جهود حل الأزمة في أوكرانيا بالوسائل السياسية والدبلوماسية".

وأضافت أن الخطوة "تنذر بمزيد من التصعيد، وتظهر رغبة الدنمارك في إثراء نفسها عن طريق استمرار سفك الدماء في أوكرانيا".

وأعلنت الحكومة الدنماركية الأسبوع الماضي عن الخطة، في أول توسع لشركة دفاع أوكرانية في الخارج.

والشركة هي "فاير بوينت" لصناعة صواريخ فلامنجو، التي وصفها الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بأنها أكثر أسلحة بلاده نجاحًا.

وسيقام مصنع الإنتاج بالقرب من قاعدة جوية دنماركية تستضيف أسطول البلاد من طائرات إف-16 المقاتلة.

والدنمارك داعم مخلص لأوكرانيا منذ الغزو الروسي في فبراير شباط 2022، وساهمت حتى الآن بمساعدات عسكرية قيمتها 67.6 مليار كرونة دنماركية (10.6 مليار دولار)، وفقًا لوزارة الخارجية الدنماركية.