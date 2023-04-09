تقرير: واشنطن حذرت إسرائيل من "مخطط انتقام" إيراني

وقالت صحيفة "معاريف" العبرية، في تقرير لها، إن "استراتيجيا سياسيا إيرانيا مقربا من الحرس الثوري، قال إن إيران تدرس مهاجمة السفن المملوكة لإسرائيل؛ انتقاما من الهجمات المنسوبة لها في سوريا، والتي قتل فيها مستشاران خاصان للحرس الثوري".

وأضاف التقرير أن الأسطول الخامس الأمريكي، حذر شركات الشحن الإسرائيلية، يوم الخميس الماضي، ونصحها بإغلاق أجهزة الإرسال الخاصة بهم، والإبحار في أقرب وقت ممكن بعيدا عن بحر عمان القريب من الساحل الإيراني وبصورة منتظمة، والإبلاغ عن مكان وجودهم وعن أي نشاط مشبوه.

وقال المتحدث باسم الأسطول الخامس للبحرية الأمريكية، تيموثي هوكينز، إن "الأحداث الأخيرة، بما في ذلك الهجمات في سوريا، وتهديدات إيران العلنية ضد السفن التجارية، دفعتنا للوصول إلى المنطقة من أجل زيادة اليقظة".

وتابع أن "البحرية الأمريكية سترسل غواصة نووية إلى المنطقة قادرة على إطلاق صواريخ كروز. وبحسب الإعلان، فإن الهدف من هذه الخطوة هو ضمان الأمن البحري. والحفاظ على الاستقرار في المنطقة".