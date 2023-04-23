وسط مخاوف من أعمال عنف.. الصرب في شمال كوسوفو يقاطعون الانتخابات المحلية

وقال مسؤول باللجنة المركزية للانتخابات، طلب عدم الكشف عن اسمه، لرويترز، إن "الصرب يقاطعون الانتخابات باستثناء بعض الحالات النادرة والقليلة جدا".

وتطالب صربيا وصرب كوسوفو بتشكيل اتحاد لبلديات صرب كوسوفو قبل أن يشاركوا في التصويت، وذلك تماشيا مع اتفاق منذ عقد توسط فيه الاتحاد الأوروبي مع حكومة كوسوفو في بريشتينا.

وخوفا من احتمال اندلاع أعمال عنف، اليوم الأحد، تخلت لجنة الانتخابات المركزية عن خطط لإقامة مراكز اقتراع في المدارس، وبدلا من ذلك أقامت أكواخا متنقلة في 13 موقعا.

وقامت قوات لحلف شمال الأطلسي من لاتفيا وإيطاليا، وهي جزء من قوة حفظ سلام في كوسوفو قوامها أكثر من ثلاثة آلاف جندي، بدوريات في الطرق بمناطق التصويت.