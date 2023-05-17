سنان أوغان يقول إنه "منفتح على الحوار" مع كل من أردوغان وكليتشدار

أعلن السياسي التركي القومي سنان أوغان، الذي حلّ ثالثاً في الدورة الأولى من الانتخابات الرئاسية، أنّه "منفتح على الحوار" مع كلا المرشّحين للدورة الثانية مع أنّه قد يدعو ناخبيه لدعم الرئيس رجب طيب أردوغان.

وفي مقابلة مع وكالة "فرانس برس"، قال أوغان الذي لا ينتمي إلى أيّ حزب سياسي، منذ انشقاقه عن الحركة القومية، الحزب المتحالف مع معسكر الرئيس المنتهية ولايته، إنّه "منفتح على الحوار" مع كلا المرشّحين.

وأضاف "سيتمّ اتّخاذ قرار بعد محادثات مع أردوغان وكيليتشدار أوغلو"، وتابع النائب السابق "يمكننا القول إنّنا لا ندعم أيّاً من المرشّحَين".