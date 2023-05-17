سنان أوغان يقول إنه "منفتح على الحوار" مع كل من أردوغان وكليتشدار
أعلن السياسي التركي القومي سنان أوغان، الذي حلّ ثالثاً في الدورة الأولى من الانتخابات الرئاسية، أنّه "منفتح على الحوار" مع كلا المرشّحين للدورة الثانية مع أنّه قد يدعو ناخبيه لدعم الرئيس رجب طيب أردوغان.
وفي مقابلة مع وكالة "فرانس برس"، قال أوغان الذي لا ينتمي إلى أيّ حزب سياسي، منذ انشقاقه عن الحركة القومية، الحزب المتحالف مع معسكر الرئيس المنتهية ولايته، إنّه "منفتح على الحوار" مع كلا المرشّحين.
وأضاف "سيتمّ اتّخاذ قرار بعد محادثات مع أردوغان وكيليتشدار أوغلو"، وتابع النائب السابق "يمكننا القول إنّنا لا ندعم أيّاً من المرشّحَين".
وردّاً على سؤال لفرانس برس، قال حزب العدالة والتنمية، الذي يتزعّمه أردوغان، إنّه لا علم له في الوقت الراهن بشأن أيّ اجتماع مقرّر بين الرئيس المنتهية ولايته وأوغان.
وأكّد أوغان، الذي حصل في الدورة الأولى على 5.17% من الأصوات، أنّه لم يتفاجأ بعدد الأصوات التي حصل عليها الأحد، والتي ينسبها إلى "قوميين أتراك وشباب يعتبروننا أكثر ثقافة وسئموا من الوجوه السياسية القديمة"، وفق تعبيره.
من جهة ثانية، أكّد السياسي القومي، أنّه يؤيّد اعتماد موقف حازم من القضية الكردية ويعارض "الإرهاب بجميع أشكاله".
وقال "أنا أعارض كلّ منظّمة لا تنأى بنفسها عن الإرهاب"، في إشارة إلى حزب الشعوب الديمقراطي الذي يعتبر أبرز مؤيّد للأكراد وتتّهمه الحكومة بالارتباط بحزب العمّال الكردستاني المصنّف في أنقرة "تنظيماً إرهابياً".
وكان حزب الشعوب الديمقراطي دعا إلى دعم كيليتشدار أوغلو.
وعزا محلّلون النتيجة الجيّدة التي أحرزها تحالف كليتشدار أوغلو إلى عوامل عدّة من بينها التصويت الكردي، وإذا تقرّب كيليتشدار أوغلو من أوغان فهو يخاطر بذلك بخسارة الأصوات الكردية، وفق تقديرهم.