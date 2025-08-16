زيلينسكي: روسيا قد تكثف هجماتها في الأيام المقبلة

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن روسيا قد تكثف هجماتها على الخطوط الأمامية في الأيام المقبلة "من أجل خلق ظروف سياسية أكثر ملاءمة للمحادثات"، وذلك بعد تلقيه تقريراً من الجيش.

وكتب زيلينسكي عبر منصة "إكس" بعد اجتماعه مع القائد العام للقوات المسلحة الأوكرانية: "نراقب تحركات واستعدادات القوات الروسية. وبالطبع، سنتصدّى، إذا لزم الأمر، بشكل غير متكافئ".

وتأتي تصريحات الرئيس الأوكراني غداة لقاء الرئيسين الأمريكي دونالد ترامب، والروسي فلاديمير بوتين، في ألاسكا.