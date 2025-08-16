فرنسا تندد بمشروع إسرائيلي لبناء وحدات استيطانية في الضفة الغربية

زيلينسكي: روسيا قد تكثف هجماتها في الأيام المقبلة
الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكيالمصدر: أ ف ب
إرم نيوز
إرم نيوز
16 أغسطس 2025، 1:00 م

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن روسيا قد تكثف هجماتها على الخطوط الأمامية في الأيام المقبلة "من أجل خلق ظروف سياسية أكثر ملاءمة للمحادثات"، وذلك بعد تلقيه تقريراً من الجيش.

وكتب زيلينسكي عبر منصة "إكس" بعد اجتماعه مع القائد العام للقوات المسلحة الأوكرانية: "نراقب تحركات واستعدادات القوات الروسية. وبالطبع، سنتصدّى، إذا لزم الأمر، بشكل غير متكافئ". 

وتأتي تصريحات الرئيس الأوكراني غداة لقاء الرئيسين الأمريكي دونالد ترامب، والروسي فلاديمير بوتين، في ألاسكا. 

 

