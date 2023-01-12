البيت الأبيض يؤكد العثور على وثائق سرية في منزل بايدن الخاص

وأكد الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم الخميس، "تعاونه الكامل" مع وزارة العدل بعد العثور على وثائق سرية في منزله الخاص في ويلمينغتون في ولاية ديلاوير.

وقال بايدن لصحافيين: "أتعامل مع قضية الملفات السرية بجدية كبيرة، نتعاون بالكامل مع وزارة العدل".