تفجيرات كرمان.. إيران بين وهم القوة وفقاعات الوعيد

تعيش إيران حالة من الضعف، عكستها بوضوح الهجمات المتعاقبة التي أدت إلى مقتل وإصابة المئات من الإيرانيين في مدينة كرمان، لكن طهران تُصر على عدم الاعتراف بحالة الضعف هذه، وفق ما ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية.

وبحسب الصحيفة، فإنه "رغم إعلان تنظيم داعش مسؤوليته عن التفجيرات القاتلة، إلا أن الحكومة الإيرانية ألقت باللوم على إسرائيل، في حين طالما بررت طهران لسنوات عديدة، وجودها العسكري في العراق وسوريا، باعتباره "إستراتيجية لإبقاء الجماعات الإرهابية في مأزق".

وقالت "نيويورك تايمز": "كثيراً ما تفاخر المسؤولون الإيرانيون بأن قتال الإرهابيين بشكل غير مباشر أو من خلال الميليشيات الوكيلة في المنطقة يعني أنهم لا يضطرون إلى محاربتهم في الداخل، لكن هذا الشعور بالأمان تحطم مع وقوع الهجوم الأكثر دموية منذ تأسيس الجمهورية 1979؛ فانفجاران انتحاريان في مدينة كرمان، أسفرا عن مقتل 91 شخصا، وإصابة أكثر من 200".