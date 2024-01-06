تفجيرات كرمان.. إيران بين وهم القوة وفقاعات الوعيد
تعيش إيران حالة من الضعف، عكستها بوضوح الهجمات المتعاقبة التي أدت إلى مقتل وإصابة المئات من الإيرانيين في مدينة كرمان، لكن طهران تُصر على عدم الاعتراف بحالة الضعف هذه، وفق ما ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية.
وبحسب الصحيفة، فإنه "رغم إعلان تنظيم داعش مسؤوليته عن التفجيرات القاتلة، إلا أن الحكومة الإيرانية ألقت باللوم على إسرائيل، في حين طالما بررت طهران لسنوات عديدة، وجودها العسكري في العراق وسوريا، باعتباره "إستراتيجية لإبقاء الجماعات الإرهابية في مأزق".
وقالت "نيويورك تايمز": "كثيراً ما تفاخر المسؤولون الإيرانيون بأن قتال الإرهابيين بشكل غير مباشر أو من خلال الميليشيات الوكيلة في المنطقة يعني أنهم لا يضطرون إلى محاربتهم في الداخل، لكن هذا الشعور بالأمان تحطم مع وقوع الهجوم الأكثر دموية منذ تأسيس الجمهورية 1979؛ فانفجاران انتحاريان في مدينة كرمان، أسفرا عن مقتل 91 شخصا، وإصابة أكثر من 200".
ونقلت الصحيفة عن محللين قولهم، إن المسؤولين الإيرانيين يعتقدون أن إلقاء اللوم على إسرائيل والولايات المتحدة، هو أكثر ملاءمة من الاعتراف بأن الدولة لا تستطيع حماية شعبها من الإرهاب؛ ما قد يؤدي إلى تشويه صورة إيران باعتبارها قادرة على استعراض قوتها بالحروب في جميع أنحاء المنطقة دون التعرض لمثل هذا الانتقام واسع النطاق في الداخل".
ورجحت "نيويورك تايمز"، "عدم قبول الإيرانيين بادعاءات المسؤولية الإسرائيلية عن الهجوم، لكن إذا كان قادة إيران يأملون في توحيد الشعب ضد عدو مشترك، فمن الواضح أنهم لم يحققوا النجاح؛ بسبب أن رد طهران الخجول على الخروقات الأمنية الإسرائيلية، شجع جهات فاعلة أخرى مثل تنظيم داعش على استهدافها مجددًا".
ولفتت الصحيفة إلى أن "إسرائيل نفذت العديد من الضربات على مر السنين ضد المنشآت العسكرية والنووية الإيرانية، واغتيال علمائها النوويين وغيرهم، وإذا كانت سياسة إيران الرسمية هي ضبط النفس، فيجب على مسؤوليها التوقف عن خطاب التهديد الذي يبدو فارغًا ومزيفًا".