"لا يشكل تهديدًا لنا".. أمريكا تعلّق على الصاروخ الذي أطلقته كوريا الشمالية

قالت القيادة الأمريكية في منطقة المحيطين الهندي والهادئ، اليوم الخميس، إن إطلاق كوريا الشمالية صاروخًا باليستيًا قصير المدى باتجاه البحر الأصفر، الذي يقع بين الصين وشبه الجزيرة الكورية، "لا يشكل تهديدًا مباشرًا للولايات المتحدة أو حلفائها".