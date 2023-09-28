مسؤول روسي: اعتذار ترودو عن تكريم النازي "مثير للشفقة"

تواصلت ردود الفعل المنددة بما توصف بفضيحة تكريم النازي الأوكراني العجوز ياروسلاف هونكا، في البرلمان الكندي واتخذت منحى جديدا، عقب اعتذار رئيس الوزراء جاستين ترودو، الذي أكد عدم معرفته بحقيقة تكريم أحد قدامى النازيين.

واعتبر ليونيد سلوتسكي رئيس لجنة مجلس "الدوما" للشؤون الدولية، اعتذار رئيس الوزراء الكندي جاستين ترودو، عن فضيحة تكريم النازي العجوز في البرلمان، بأنها "ثرثرة تبرير مثيرة للشفقة".

وقال سلوتسكي "إن اعتذار ترودو المتأخر عن فضيحة تكريم النازي الأوكراني العجوز ياروسلاف هونكا، في البرلمان الكندي، يبدو وكأنه ثرثرة مبررة مثيرة للشفقة، ومن الواضح أن رئيس الوزراء الكندي، اتخذ مثل هذه الخطوة بسبب سخط المجتمع الدولي، ولم يندم بجدية على ما حدث"، وفق "روسيا اليوم".

وبين سلوتسكي أن "كل هذه الاعتذارات لا قيمة لها، وكل دموع التماسيح لا تظهر حقيقية السياسيين الغربيين".