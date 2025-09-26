موسكو تحذر الناتو: إسقاط طائراتنا يعني الحرب

حذر السفير الروسي لدى فرنسا، ألكسي ميشكوف، الناتو، قائلا إنه إذا "أسقط طائرة لنا تحت ذريعة انتهاك مزعوم لأجوائه، فسيشعل ذلك حربًا"، مؤكدًا أن بلاده لطالما تغاضت عن انتهاكاتٍ متكررة من طائرات الناتو لأجوائها دون الرد عسكريًا، وفق قوله.

انقسام داخل التحالف

وجاء تهديد المسؤول الروسي ميشكوف على إذاعة "آر تي إل" الفرنسية، بعد جدل متجدد بين قادة الغرب حول كيفية تعامل الناتو مع الطائرات الروسية التي تقترب من أو تدخل أجواء أعضائه، فيما دعا الرئيس الأمريكي ترامب إلى إسقاط أي طائرة روسية تنتهك الأجواء الحليفة، بينما شدد الرئيس الفرنسي ماكرون على عدم اللجوء إلى ذلك لتجنب تصعيد لا تُحمد عقباه.

تكرار الاحتكاكات الجوية

في الأشهر الأخيرة، تم اعتراض طائرات روسية من قبل مقاتلات الناتو، غالبًا دون إرسال إشارات تحديد الموقع أو تقديم خطط رحلات؛ ما أثار مخاوف من وقوع حوادث غير مقصودة وتصعيدٍ محتمل.

سياق تاريخي وتحذيرات سابقة

تحذيرات ميشكوف تأتي ضمن نمط أوسع من تهديدات روسيا للغرب منذ بدء الغزو الكامل لأوكرانيا، بما في ذلك التسليمات العسكرية إلى كييف وتعزيز قوات الناتو في أوروبا الشرقية، ورغم تحذيراتها، سجلت روسيا حادثتين مأساويتين تجاه المدنيين، الأولى في 2014 مع إسقاط الرحلة MH17، والثانية في ديسمبر 2024 مع سقوط طائرة إمبرير 190 الأذربيجانية في الشيشان؛ ما أسفر عن مقتل 38 شخصًا.

الخطر الاستراتيجي

ويحذّر مراقبون من أن التصعيد الروسي يضع الناتو أمام معضلة حرجة: الدفاع عن الأجواء الحليفة ومواجهة الانتهاكات الروسية، مع تجنب الانجرار إلى حرب مفتوحة قد تتحول بسرعة إلى صراع أوسع في القارة الأوروبية.