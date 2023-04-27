الهولنديون يحتفلون بيوم الملك رغم تراجع الثقة بالنظام الملكي

نزل الملايين إلى شوارع هولندا، اليوم الخميس؛ للاحتفال بيوم الملك، وهم يرتدون ملابس برتقالية اللون للاستمتاع بالأسواق المفتوحة، رغم تراجع الثقة في الملك على مستوى البلاد.

وأظهر استطلاع سنوي تجريه شركة "إبسوس" للأبحاث، هذا الأسبوع، أن شعبية الملك فيليم- ألكسندر، الذي يعد عيد ميلاده السادس والخمسين السبب الرسمي للعطلة، لم تعد كما كانت في السابق، بعد قضاء عطلة في اليونان خلال الجائحة والسخرية من قواعد التباعد الاجتماعي.

وبحسب الاستطلاع، فإن حجم الثقة في أول ملك رجل للبلاد منذ أكثر من 120 عاما، والذي خلف والدته الملكة بياتريس قبل 10 سنوات، تراجع إلى 46% هذا العام، بينما تراجع التأييد للنظام الملكي ككل إلى 55%.

وظلت هذه الأرقام ثابتة عند نحو 75% حتى بداية جائحة كوفيد-19 في عام 2020.

وقال رئيس الوزراء مارك روته، الأربعاء، إن تراجع شعبية العائلة المالكة لا يقلقه، وأشاد بدورها في "توحيد" البلاد.