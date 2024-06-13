هل يحافظ الحزب الذي حرر جنوب أفريقيا على تماسكها؟

قال تقرير إخباري إن رئيس جنوب أفريقيا، سيريل رامافوزا، الذي يواجه موعدًا نهائيًا يوم الجمعة لتشكيل حكومة ائتلافية جديدة، يحاول منع الفوضى الاقتصادية مع تجنب حدوث انشقاقات جديدة في حزب المؤتمر الوطني.

ووفق التقرير الذي نشرته صحيفة "فاينانشال تايمز"، شهدت الأيام الأخيرة سلسلة من الرسوم الكاريكاتورية التي يظهر فيها حيوان "النعامة"، المعروف أيضًا باسم حيوان النو؛ وهو كائن معروف بأنه مخلوق غير مرغوب فيه.

ويشير مصطلح ”gnu“ أيضًا إلى حكومة الوحدة الوطنية، التي اقترحها الرئيس سيريل رامافوزا لمعالجة المعضلة التي فرضتها الانتخابات الأخيرة، إذ لم يعد المؤتمر الوطني الأفريقي يملك ما يكفي من المقاعد ليحكم بمفرده.

وبحسب الصحيفة، أصبحت سياسة الائتلافات هي الوضع الطبيعي الجديد في جنوب أفريقيا، حيث يواجه المؤتمر الوطني الأفريقي تحديات في تشكيل الحكومة؛ بسبب الحاجة إلى شركاء في الائتلاف مثل الجبهة الوطنية الأفريقية والتحالف الديمقراطي.

وقد قوبل احتمال تشكيل حكومة وحدة وطنية تضم أيديولوجيات سياسية مختلفة إلى حد كبير بالتشكيك من داخل المؤتمر الوطني الأفريقي.