الهند: الوضع مع الصين هش وخطير على جبهة الهيمالايا

أعلن وزير الخارجية الهندي سوبرامانيام جيشانكار، اليوم السبت، أن الوضع بين الهند والصين بمنطقة لاداخ في الهيمالايا هش وخطير، إذ تنتشر القوات المسلحة من الجانبين على مقربة من بعضها البعض في بعض المناطق.

وقُتل 24 جنديًا على الأقل في اشتباكات بين الجانبين في المنطقة منتصف 2020، لكن جولات من المحادثات الدبلوماسية والعسكرية هدأت الوضع، واندلعت أعمال عنف في القطاع الشرقي من الحدود غير المرسمة بين البلدين الآسيويين الكبيرين المسلحين نوويا، في ديسمبر/كانون الأول، لكنها لم تسفر عن سقوط أي قتلى.

وقال جيشانكار في منتدى لمجلة إنديا توداي: "لا يزال الوضع في رأيي هشًا للغاية لأن هناك أماكن تنتشر فيها قواتنا على مقربة من بعضها البعض بشدة، ولذلك فمن حيث التقييم العسكري الوضع خطير جدًا".