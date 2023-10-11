ألمانيا تطالب قطر بدور محوري لتحرير الرهائن في غزة

طالبت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك، قطر بضرورة أن تلعب دورا في إطلاق سراح الرهائن الذين تحتجزهم حركة حماس.

في غضون ذلك، أفاد متحدث باسم الحكومة الألمانية اليوم الأربعاء أن المستشار الألماني أولاف شولتس وأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني سيبحثان الوضع في الشرق الأوسط خلال اجتماع سيعقد في برلين الجمعة المقبلة.