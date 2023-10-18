هل يشكل هجوم "حماس" لحظة تحول تاريخية؟

تساءلت صحيفة "تلغراف" البريطانية عما إذا كان الهجوم الذي شنته "حماس" على إسرائيل سيشكل لحظة "تحول" بنفس القدر الذي أثرت به أحداث كبرى سابقة، كانهيار الاتحاد السوفييتي، وأحداث 11 سبتمبر عام 2001.

وفي مقال للكاتبة شيرلي جاكوبس، قالت الصحيفة إن العالم يشهد بين الحين والآخر "زلزالاً يمزق التاريخ، ويحطم القصص البسيطة التي تساعدنا على فهم هذا العالم".

وأوضحت الصحيفة أن "زلزال" انهيار الاتحاد السوفييتي أدى إلى تحطم "المعتقدات القديمة" المتعلقة بعالم منغمس في معركة حضارية بين مفاهيم "الحرية" مقابل "الشمولية"، وأدى ذلك الزلزال إلى ظهور "رواية جديدة" حول الانتصار المفترض للنظام الليبرالي.

وتلك الأسطورة تحطمت هي الأخرى، عندما استهدف إرهابيو تنظيم "القاعدة" برجي مركز التجارة العالمي بطائرات في 11 سبتمبر/أيلول، إذ صار ينظر إليها بوصفها كاذبة في ظل عودة الأصولية الدينية.

وتابعت الصحيفة: "كذلك الغزو الروسي لأوكرانيا، وبرغم كونه كارثياً بالنسبة للكرملين، فقد كشف عن سذاجة وجهة النظر التي تزعم أن أوروبا آمنة من الصراع، وأن مكاسب السلام في مرحلة ما بعد الحرب الباردة يمكن تحويلها بأمان إلى الرفاه الاجتماعي".