يختبئون في بريطانيا.. هونغ كونغ تعاقب 6 ناشطين مؤيدين للديمقراطية

أعلنت حكومة هونغ كونغ، اليوم الأربعاء، أنها ألغت جوازات سفر 6 ناشطين مؤيدين للديمقراطية "يختبئون" في بريطانيا، مشيرة إلى أن الإجراء اتُّخذ بموجب قانون الأمن القومي.

وقالت الحكومة، في بيان، إن "هؤلاء المجرمين الخارجين عن القانون والمطلوبين يختبئون في بريطانيا ويواصلون الانخراط بشكل صارخ في أنشطة تعرّض الأمن القومي للخطر".

وكان حكومة هونغ كونغ قد رصدت، العام الماضي، مكافآت مالية قيمة الواحدة منها مليون دولار محلّي (128 ألف دولار) لمن يساعدها في القبض على 13 ناشطاً مؤيداً للديمقراطية متهمين بارتكاب جرائم تتصل بالأمن القومي ويقيمون خارج المستعمرة البريطانية السابقة.

وقال متحدث باسم الحكومة، الأربعاء، في بيان، إن الأشخاص الستة الذين تقرر إلغاء جوازات سفرهم أسماؤهم مدرجة في قائمة المكافآت.

وأضاف: "اتخذنا هذا الإجراء بحقّهم لتوجيه ضربة قوية إليهم"، مشيراً إلى أن الإجراء يقضي بـ"إلغاء جوازات سفر منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة".

والمعنيّون بهذا الإجراء هم المشرعون السابقون المؤيدون للديمقراطية ناثان لو، والنقابي المخضرم مونغ سيو-تات، والناشطان سايمون تشينغ وفين لاو، وفوك كا-تشي وتشوي مينغ-دا.

وبحسب الحكومة فإن قرار إلغاء جوازات سفرهم اتُّخذ بموجب قانون الأمن القومي الذي تمّ إقراره في آذار/مارس وأثار انتقادات شديدة داخل هونغ كونغ وخارجها.