إيران ترد على الهجوم الإسرائيلي ضد أهدافها في سوريا بطائرة مسيرة
كشف تقرير عبري، أن اختراق الطائرة المسيرة الإيرانية، الأجواء الإسرائيلية، الليلة الماضية، قادمة من الأراضي السورية، جاء رداً على تزايد الهجمات الإسرائيلية ضد مواقع تابعة لإيران و"حزب الله" اللبناني في سوريا، حسب وسائل إعلام إسرائيلية.
وتم اعتراض الطائرة المسيرة الإيرانية من قبل سلاح الجو الإسرائيلي في شمال طبريا. حيث يتم التحقق الآن من غرض الاختراق من قبل الجيش الإسرائيلي، وذلك بعد ساعات قليلة من قصف إسرائيلي لأهداف تابعة لإيران وحزب الله في سوريا، وفقا لموقع "واللا" العبري.
وأشار الموقع إلى أن "الجيش الإسرائيلي حدد صباح اليوم الإثنين، أجزاء من الطائرة المسيرة التي دخلت إسرائيل من سوريا الليلة الماضية، وأسقطتها أجهزة الأمن شمال بحيرة طبريا بوسائل ناعمة وليس بالنيران المضادة للطائرات".
وقال مصدر أمني إنه كان من الممكن إسقاطها في وقت سابق في الأراضي السورية، لأنه تم الكشف عنها في مرحلة مبكرة. مضيفا أنه "سيتم جمع أجزاء الطائرة وإرسالها إلى المختبر لفحصها من قبل المتخصصين". لافتاً إلى أن التقديرات في المؤسسة الأمنية تشير إلى تورط إيران و"حزب الله" في إطلاقها.
"مفترق مجيدو"
وحسب التقرير الذي نشره موقع "نيوز1" العبري، "تأتي الهجمات الإسرائيلية ضد أهداف إيرانية وأخرى تابعة لحزب الله في سوريا، لمنع نقل أسلحة متطورة إلى حزب الله، وكجزء من الرد على الهجوم على مفترق مجيدو قرب الحدود مع لبنان، التي تم تنفيذها بعملية مشتركة لحزب الله وإيران بهدف إثارة الفوضى الأمنية في إسرائيل قبل شهر رمضان، وتشجيع الفلسطينيين على زيادة العنف خلال رمضان".
ولفت التقرير إلى أن "الهجوم الإسرائيلي هذا يعد الثالث في غضون 4 أيام والتاسع منذ بداية العام، ففي إحدى الهجمات قُتل مستشاران عسكريان إيرانيان بارزان، ما دفع إسرائيل إلى الخشية من انتقام إيراني وإلحاق أضرار بالسفن الإسرائيلية في بحر العرب"، حسب مسؤولين أمنيين إسرائيليين.
وأضاف أن مصادر في جهاز الأمن الإسرائيلي، قالت إن "الهجوم كان يهدف إلى إلحاق الضرر بشحنة من المكونات الإلكترونية وصلت من إيران لمشروع الصواريخ الدقيقة لحزب الله. حيث قدمت إيران احتجاجا رسميا للأمم المتحدة على مقتل المستشار العسكري ميلاد حيدري، وحذرت من التصعيد".
وزعمت الخارجية الإيرانية أن "الهجوم الإسرائيلي على سوريا، هو محاولة إسرائيلية لصرف الأنظار عن الأزمة الداخلية داخل إسرائيل".
حرب استنزاف
وذكر التقرير أن "إيران تخوض حرب استنزاف ضد الوجود العسكري الأمريكي في سوريا، لإجبار الولايات المتحدة على سحب جنودها المتمركزين في سوريا البالغ عددهم حوالي 900 جندي، وأن إسرائيل تتابع بقلق بالغ الأسلحة المتطورة التي تهربها إيران إلى سوريا، ومن ثم إلى حزب الله اللبناني، خاصة المعدات المخصصة لمشروع الصواريخ الدقيقة، حيث زادت إيران في الأسابيع الأخيرة من تهريب الشحنات التي تحتوي على مكونات إلكترونية لهذا المشروع".
وقال إن "لدى إسرائيل معلومات دقيقة عن شحنات الأسلحة التي تهرب من إيران إلى سوريا، وتحرص دائما على مهاجمتها فور وصولها إلى الأراضي السورية وقبل أن ينقلها السوريون إلى لبنان، حيث تتمتع إسرائيل بميزة تشغيلية واستخباراتية واضحة على سوريا وتستخدمها للتصدي للميليشيات الإيرانية وحزب الله في سوريا، فهي تمتنع عن مهاجمة أهداف حزب الله في لبنان، لمنع تصعيد الوضع الأمني وتدهوره إلى جولة قتال ضد حزب الله في سوريا".
وفي الثاني من نيسان/أبريل، هاجمت إسرائيل عدة أهداف للجيش السوري والميليشيات الإيرانية في منطقة حمص السورية، وأفادت وسائل إعلام سورية بإصابة 5 عسكريين في الهجوم.
مطار "ضبعة" العسكري
وأفاد تنظيم سوري معارض، أن أحد الأهداف التي تم استهدافها كان قاعدة عسكرية تتواجد فيها عناصر "حزب الله"، والحديث يدور حول اعتداء على مطار "الضبعة" العسكري في منطقة القصير قرب الحدود مع لبنان، حيث أقام حزب الله هناك قاعدة للطائرات دون طيار بهدف العمل ضد إسرائيل.
توترات بين إيران وأذربيجان
في غضون ذلك، تتصاعد التوترات بين إيران وأذربيجان، بعد تصريحات لوزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين خلال مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الخارجية الأذربيجاني جيهون بيراموف، حول تشكيل جبهة موحدة ضد إيران.
وبين التقرير، أن إيران تطالب بتوضيح رسمي من أذربيجان بشأن تعاونها مع إسرائيل، وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، ناصر كناني، إن "هذا دليل آخر على نوايا إسرائيل السيئة لتحويل أراضي أذربيجان إلى جبهة تهدد الأمن القومي الإيراني".
وحذر أذربيجان من الوقوع في الفخ الذي نصبته إسرائيل لها، وهدد بأن "إيران لن تقف مكتوفة الأيدي في مواجهة مؤامرة العدو الصهيوني".
من جهتها، رفضت وزارة الخارجية في أذربيجان، الاتهامات الإيرانية وقالت إن التقارب بين إيران وأرمينيا يشكل تهديداً للمنطقة.
يذكر أن التوترات بين إيران وأذربيجان مستمرة منذ عدة سنوات، حيث تتهم إيران أذربيجان بالسماح للموساد الإسرائيلي بإقامة قاعدة على أراضيها، وأن إسرائيل تخطط لمهاجمة أهداف في إيران انطلاقاً من الأراضي الأذربيجانية.