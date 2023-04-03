إيران ترد على الهجوم الإسرائيلي ضد أهدافها في سوريا بطائرة مسيرة

كشف تقرير عبري، أن اختراق الطائرة المسيرة الإيرانية، الأجواء الإسرائيلية، الليلة الماضية، قادمة من الأراضي السورية، جاء رداً على تزايد الهجمات الإسرائيلية ضد مواقع تابعة لإيران و"حزب الله" اللبناني في سوريا، حسب وسائل إعلام إسرائيلية.

وتم اعتراض الطائرة المسيرة الإيرانية من قبل سلاح الجو الإسرائيلي في شمال طبريا. حيث يتم التحقق الآن من غرض الاختراق من قبل الجيش الإسرائيلي، وذلك بعد ساعات قليلة من قصف إسرائيلي لأهداف تابعة لإيران وحزب الله في سوريا، وفقا لموقع "واللا" العبري.

وأشار الموقع إلى أن "الجيش الإسرائيلي حدد صباح اليوم الإثنين، أجزاء من الطائرة المسيرة التي دخلت إسرائيل من سوريا الليلة الماضية، وأسقطتها أجهزة الأمن شمال بحيرة طبريا بوسائل ناعمة وليس بالنيران المضادة للطائرات".

وقال مصدر أمني إنه كان من الممكن إسقاطها في وقت سابق في الأراضي السورية، لأنه تم الكشف عنها في مرحلة مبكرة. مضيفا أنه "سيتم جمع أجزاء الطائرة وإرسالها إلى المختبر لفحصها من قبل المتخصصين". لافتاً إلى أن التقديرات في المؤسسة الأمنية تشير إلى تورط إيران و"حزب الله" في إطلاقها.