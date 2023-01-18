صحف عالمية: شكوك حول "مصداقية" أوكرانيا بشأن الحرب.. و"مناخ تفاؤلي" في منتدى دافوس

خطة روسية جديدة.. وسيناريوهات أوكرانية "كئيبة"

استكمالاً لتقارير تناولتها وسائل الإعلام الغربية أخيراً بشأن إجراءات روسية جديدة لتعزيز مجهودها الحربي بأوكرانيا، ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية أن موسكو كشفت عن تفاصيل خططها الجديدة لزيادة حجم جيشها، في وقت دعا فيه الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، حلفاءه الغربيين إلى تسريع إمداد بلاده بالأسلحة.

ووسط مخاوف من هجوم روسي جديد خلال الأيام المقبلة، قالت الصحيفة إن وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، قدم، أمس الثلاثاء، جدولا زمنيا لزيادة القوات التي حددها الكرملين في ديسمبر بعد سلسلة من الانتكاسات في ساحة المعركة، والتي جلبت انتقادات من الصقور الروس.

ونقلت الصحيفة عن وكالة أنباء "تاس" الروسية الحكومية أن شويغو أكد أن الجيش سيرفع عدد جنوده إلى 1.5 مليون فرد عسكري بين عامي 2023 و2026، ارتفاعا من 1.15 مليون في الوقت الحالي.

وقال إن روسيا ستنشئ مناطق عسكرية جديدة في المناطق المحيطة بموسكو وسانت بطرسبرغ، بالإضافة إلى "فيلق عسكري" في كاريليا على الحدود مع فنلندا.

وبحسب ما نقلته "الجورنال"، قال شويغو إن الكرملين سيقيم أيضًا وحدات "مكتفية ذاتيا" في الأراضي التي تسيطر عليها روسيا في أوكرانيا. ونقلت "تاس" عن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، قوله أمس إن الموردين العسكريين الروس يواصلون زيادة قدراتهم لخدمة الخطط الجديدة.

يأتي ذلك بينما يستعد ممثلو نحو 50 دولة تدعم أوكرانيا للاجتماع في رامشتاين بألمانيا، بعد غد الجمعة، لمناقشة إمدادات الأسلحة إلى كييف.

وتضم المجموعة، التي تقودها الولايات المتحدة، والمعروفة باسم "مجموعة الاتصال"، جميع الدول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي (الناتو) وحلفاء رئيسين آخرين، بينهم اليابان وأستراليا.

في غضون ذلك، أوردت مجلة "نيوزويك" الأمريكية سيناريوهات "كئيبة" حددها سياسي أوكراني يحذر فيها من أن بوتين أمامه مساران لـ"النصر"، على الرغم من المكاسب التي حققتها بلاده في فصلي الخريف والشتاء.