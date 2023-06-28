لافروف: لا أحد يرغب بنشوب حرب نووية

قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، إنه لا أحد يرغب في نشوب حرب نووية بالعالم، بحسب ما نقلت عنه وكالة "ريا نوفستي" الروسية.

وذكر لافروف، في تصريحات نقلتها الوكالة الأربعاء، أنه "لا أحد يريد حربا نووية، لكن الحديث عنها في ظل غياب نظام استقرار استراتيجي يعني الاعتماد على الصدفة".

ووصف لافروف تصريحات القادة الغربيين حول الاتصالات مع بوتين بشأن الحرب في أوكرانيا، بأنها "لا تستحق الاحترام".

وأضاف لافروف أن روسيا "على تواصل مع الولايات المتحدة بشأن عمل السفارات".

واستدرك بالقول: "لم ننجح كثيرا بإزالة الأنقاض التي أنشأها أوباما"، في إشارة إلى تراجع العلاقات بين البلدين في عهد الرئيس الأمريكي الأسبق.