عقوبات أمريكية "واسعة" ضد روسيا.. وموسكو تتعهد بالرد

وقالت وزيرة الخزانة، جانيت يلين، "إن إجراءات اليوم تضرب الطرق المتبقية لديهم للحصول على المواد والمعدات في السوق الدولية، بما في ذلك اعتمادهم على الإمدادات الحيوية من دول ثالثة"، بحسب ما نقلت "فرانس برس".

ووصفت موسكو تلك الإجراءات بأنها معادية، وتعهدت بالرد، وقالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا إن "روسيا، على عادتها في حالات مماثلة، لن تدع الأفعال المعادية للولايات المتحدة من دون رد".