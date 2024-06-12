عقوبات أمريكية "واسعة" ضد روسيا.. وموسكو تتعهد بالرد
أعلنت الولايات المتحدة حزمة من العقوبات استهدفت فيها أكثر من 300 كيان، بما في ذلك بورصة موسكو، في محاولة لإعاقة المجهود الحربي الروسي في أوكرانيا، عبر زيادة الضغوط على البنوك الأجنبية التي تتعامل مع روسيا، قبل محادثات زعماء مجموعة السبع هذا الأسبوع، في حين تعهدت موسكو بالرد.
وقالت وزيرة الخزانة، جانيت يلين، "إن إجراءات اليوم تضرب الطرق المتبقية لديهم للحصول على المواد والمعدات في السوق الدولية، بما في ذلك اعتمادهم على الإمدادات الحيوية من دول ثالثة"، بحسب ما نقلت "فرانس برس".
ووصفت موسكو تلك الإجراءات بأنها معادية، وتعهدت بالرد، وقالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا إن "روسيا، على عادتها في حالات مماثلة، لن تدع الأفعال المعادية للولايات المتحدة من دون رد".