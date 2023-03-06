بن غفير: متظاهرون إسرائيليون خططوا لاغتيال نتنياهو وزوجته وأنا

اتهم وزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتمار بن غفير، متظاهرين ضد خطة إصلاح القضاء "بالتخطيط لاغتياله واغتيال رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وزوجته سارة"، مشيراً إلى أنه يمتلك "معلومات استخباراتية" بهذا الشأن.

وقال بن غفير في تصريحات صحفية: "لدي مواد استخباراتية نستنتج منها أن هناك متظاهرين فوضويين تجاوزوا الخط الأحمر، ويخططون لاغتيالي أو اغتيال رئيس الوزراء أو زوجته"، وفق ما أوردت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية "كان".