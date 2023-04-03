غروسي يبحث في روسيا سلامة محطة "زابوريجيا" النووية‎‎

قال متحدث باسم الوكالة الدولية للطاقة الذرية إن المدير العام رافائيل جروسي سيزور منطقة كالينينجراد الروسية على بحر البلطيق يوم الأربعاء.

وأوضح أن الزيارة تهدف لمناقشة سلامة محطة زابوريجيا للطاقة النووية الواقعة قرب خط القتال الأمامي بين القوات الروسية والأوكرانية.

وزار جروسي الأسبوع الماضي المحطة الواقعة في الأراضي الأوكرانية وتسيطر عليها روسيا.

وقال إن الوضع ازداد سوءا وإن النشاط العسكري حول المحطة، وهي أكبر منشأة نووية في أوروبا، زادت كثافته في الأشهر القليلة الماضية.

وحذر جروسي مرارا من أن الهجمات على المحطة، التي تتبادل أوكرانيا وروسيا الاتهامات بشنها، يمكن أن تؤدي إلى كارثة على غرار تشرنوبيل.