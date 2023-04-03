نائب المستشار الألماني يجري زيارة مفاجئة إلى أوكرانيا

وذكرت مجلة "شبيجل" الإخبارية، أن جدول الأعمال يشمل بحث ملف إعادة إعمار أوكرانيا التي تخوض حربا مع روسيا منذ غزو موسكو لها في فبراير/ شباط 2022، وكذلك ملف التعاون في قطاع الطاقة.

وأكد متحدث باسم الوزارة الزيارة، وقال إن هابيك، الذي يشغل أيضا منصب وزير الاقتصاد، وصل إلى كييف في وقت مبكر اليوم الاثنين.

ولم يدل المتحدث بمزيد من التفاصيل متعللا بدواعٍ أمنية.

وبعد الانتقادات الأولية لترددها في إمداد أوكرانيا بالأسلحة الثقيلة، أصبحت ألمانيا أحد الداعمين العسكريين الرئيسيين للبلاد، إذ زودت كييف في الآونة الأخيرة بثماني عشرة دبابة قتالية من طراز ليوبارد2 التي تعتبر من أقوى الأسلحة في ترسانة الغرب.