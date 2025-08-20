إصابة 14 شخصًا في هجوم روسي على سومي

قالت رئيسة وزراء أوكرانيا يوليا سفيريدينكو، اليوم الأربعاء، إن ما لا يقل عن 14 شخصًا، بينهم أسرة بها ثلاثة أطفال، أصيبوا في هجوم روسي خلال الليل على منطقة سومي شمال البلاد.

وأشارت "رويترز" إلى أن الضربة جاءت في وقت يكثف فيه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب جهوده لإنهاء الحرب الروسية في أوكرانيا.

وقال ممثلون للادعاء في المنطقة عبر تطبيق تيليغرام، إن روسيا أطلقت 15 طائرة مسيرة على منطقة أوختيركا في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء.

ونشرت رئيسة الوزراء على موقع إكس، أن أعمار الأطفال المصابين في الهجوم هي خمسة أشهر وأربع سنوات وست سنوات، مشيرة إلى أن الهجوم وقع على حي سكني.

وأضافت: "روسيا تواصل التنفيس عن مخاوفها من خلال أعمال الإرهاب الصرفة في أنحاء أوكرانيا حيث تستهدف مرة أخرى منازل الأسر وأطفالها النائمين".

وتؤكد روسيا مرارًا أنها لا تهاجم المدنيين أو البنية التحتية المدنية.

ومن جهتها قالت القوات الجوية الأوكرانية، إن روسيا أطلقت 93 طائرة مسيرة وصاروخين خلال الليل، مضيفة أنها أسقطت منها 62 طائرة مسيرة وصاروخًا وسجلت استهداف 20 موقعًا.

وأفادت خدمات الطوارئ الأوكرانية بوقوع "ضربة ضخمة بطائرات مسيرة" على منطقة أوديسا جنوب البلاد أسفرت عن إصابة شخص واندلاع حريق كبير في منشأة للوقود والطاقة.

وقال مسؤولون في منطقة إسماعيل التابعة لأوديسا، إن البنية التحتية لميناء المدينة تعرضت لأضرار.

وكثَّفت روسيا هجماتها على قطاع الطاقة الأوكراني هذا الأسبوع. وتسبب هجوم بنشوب حرائق في مستودع نفط تابع لشركة النفط الحكومية الأذربيجانية (سوكار) كما ألحق هجوم آخر أضرارًا بمنشأة لنقل الغاز في منطقة بولتافا في وسط البلاد.