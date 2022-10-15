في توتر دبلوماسي جديد.. بولندا تستدعي سفير إسرائيل لتوضيح "تصريحات مضللة"

ذكرت صحيفة عبرية، اليوم السبت، أن وزارة الخارجية البولندية استدعت السفير الإسرائيلي لديها للتوضيح؛ على خلفية تصريحات قال فيها إن البولنديين يمنعون وصول وفود الشباب الإسرائيليين إلى بولندا، في حادثة دبلوماسية جديدة بين البلدين.

وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، إنه "تم استدعاء سفير إسرائيل في بولندا، يعقوب ليفني، إلى اجتماع توضيح في وزارة الخارجية البولندية بعد أن ادعى أن بولندا ما زالت تمنع الرحلات الطلابية الإسرائيلية من زيارة المواقع التذكارية للمحرقة".

وعلق نائب وزير الخارجية البولندي باول جابلونسكي على كلام السفير الإسرائيلي، حيث قال على موقع "تويتر" إنه قد تم استدعاء ليفني، لإجراء محادثة حول تصريحات له.

وقال جابلونسكي: "يؤسفني أن السفير الإسرائيلي اختار التواصل معنا من خلال خطاباته العامة، بالإضافة إلى تضليل الجمهور بشأن سبب ذلك".

وأضاف وزير الخارجية البولندي: "نحن مستعدون لاستقبال المجموعات الإسرائيلية من غد. لكن مع مراعاة القواعد الأمنية نفسها المتبعة في الدول الأخرى، أي بدون حماية مسلحة. ويجب معاملة بولندا وفقا للمعيار ذاته".

وتوترت العلاقات بين البلدين، بعد أن علقت إسرائيل بعض الرحلات الطلابية إلى بولندا في وقت سابق من هذا العام، حيث لم تمنح السلطات البولندية تصاريح دخول لحراس أمن لمرافقة الطلبة الإسرائيليين.

ووفقا لوزارة الخارجية البولندية، تم منع دخول الطلبة الإسرائيليين لبولندا؛ بسبب مرافقة حراس أمن إسرائيليين مسلحين لهم، وهو ما يعد مخالفا للقوانين في وارسو.

وفي يوليو الماضي، اتفقت بولندا وإسرائيل على "إعادة العلاقات إلى مسارها الصحيح" بين البلدين، بعد محادثة بين الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ ونظيره البولندي أندريه دودا.

وكانت العلاقات بين البلدين، وصلت لتوترات شديدة، بعد أن أصدرت وارسو قانونا جديدا في العام الماضي، يحد من قدرة اليهود على استعادة ممتلكاتهم التي فقدوها إبان الحرب العالمية الثانية.