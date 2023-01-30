هجوم أصفهان.. مساعدة إسرائيلية لأوكرانيا من وراء الكواليس

أصبح الهجوم الذي استهدف مجمعًا لوزارة الدفاع الإيرانية بمحافظة أصفهان، وسط إيران، في وقت سابق، ونسبته وسائل إعلام أمريكية لإسرائيل، على الفور، مرتبطًا بشكل مفترض، بالحرب الدائرة منذ شباط/ فبراير 2022 بين روسيا وأوكرانيا.

وغلب على التحليلات والتقارير التي تتناقلها وسائل إعلام دولية وإقليمية، الحديث عن كون الهجوم يأتي في إطار دور إسرائيلي من وراء الكواليس في تلك الحرب.

ويعني ذلك الإطار عمليًا، أن إسرائيل تشن حربًا وقائية؛ تهدف إلى تخفيف الضغط على القوات الأوكرانية، وتقويض عمليات تدفق المُسيرات الانتحارية التي تصنعها إيران وتذهب مباشرة إلى القوات الروسية.

كما يفوت الفرصة على موسكو لاتهام تل أبيب بالانخراط في الحرب لصالح كييف؛ لأن الهجوم وقع في النهاية بعيدًا، داخل الأراضي الإيرانية؛ الأمر الذي يصعب تفسيره على أنه انضمام إسرائيلي للحرب ضد روسيا.

لكن في المقابل، لم تستبعد تحليلات أخرى أن يكون الهدف هو تقويض برنامج إيراني، لتطوير صواريخ تفوق سرعتها سرعة الصوت، سيحول إيران، حال نجاحه، إلى قوة عالمية في هذا المجال إلى جانب الصين وروسيا، في وقت تعمل الولايات المتحدة على قدم وساق؛ من أجل تطوير برنامجها الحصري للصواريخ الفرط صوتية.