أستراليا: لا يمكننا تصنيف الحرس الثوري الإيراني "منظمة إرهابية"

أعلنت أستراليا، أن قوانين البلاد لا تسمح بإدراج الحرس الثوري الإيراني على "قائمة الإرهاب"، وفق ما ذكرت قناة "إيران إنترناشيونال"، اليوم الجمعة.

وأشارت القناة إلى أنها استفسرت من وزارة الخارجية الأسترالية بشأن هذه الخطوة، ردّا على إجراء مماثل اتخذته كندا، يوم الأربعاء الماضي، بإدراج الحرس الثوري على "قائمة الجماعات الإرهابية".

وأوضحت الوزارة أن "إطار المنظمات الإرهابية في القانون الجنائي الأسترالي لا يسمح بإدراج الكيانات الحكومية".