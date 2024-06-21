أستراليا: لا يمكننا تصنيف الحرس الثوري الإيراني "منظمة إرهابية"
أعلنت أستراليا، أن قوانين البلاد لا تسمح بإدراج الحرس الثوري الإيراني على "قائمة الإرهاب"، وفق ما ذكرت قناة "إيران إنترناشيونال"، اليوم الجمعة.
وأشارت القناة إلى أنها استفسرت من وزارة الخارجية الأسترالية بشأن هذه الخطوة، ردّا على إجراء مماثل اتخذته كندا، يوم الأربعاء الماضي، بإدراج الحرس الثوري على "قائمة الجماعات الإرهابية".
وأوضحت الوزارة أن "إطار المنظمات الإرهابية في القانون الجنائي الأسترالي لا يسمح بإدراج الكيانات الحكومية".
ولفتت إلى أن البلاد استخدمت "الأدوات المتاحة لاتخاذ إجراءات ضد الحرس الثوري الإيراني"، والتي شملت تطبيق "عقوبات مالية مستهدفة".
وبينت أن الحكومة الأسترالية "فرضت عقوبات على أكثر من 80 فردًا ومؤسسة مرتبطة بالحرس الثوري، مثل قائد فيلق القدس وقائد البحرية، منذ القمع العنيف للاحتجاجات التي عمت إيران قبل عامين".
وقالت الوزارة، إن حكومة بلادها فرضت أيضًا عقوبات على الحرس الثوري الإيراني في عام 2010.