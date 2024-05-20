مسؤول إيراني: عثرنا على مروحية رئيسي فوق ارتفاع 2500 متر دون "مساعدة خارجية"

كشف رئيس جمعية الهلال الأحمر الإيراني بير حسين كوليفاند، الاثنين، أن رجال الإنقاذ في الهلال الأحمر عثروا على حطام المروحية على ارتفاع 2500 متر، مشيرا إلى أنهم لم يحصلوا على أي مساعدة خارجية.

وقال كوليفاند في حديث للتلفزيون الإيراني "عمليات البحث وتحديد الهوية تمت بالكامل من قبل قوات الإغاثة الإيرانية ولم تكن لدينا أية مساعدة خارجية"، معتبراً الحديث عن وجود مساعدة خارجية للوصول إلى الطائرة والتعرف على الجثمان بأنها "إشاعة".

وأضاف "عثر رجال الإنقاذ في الهلال الأحمر على حطام المروحية على ارتفاع 2500 متر، وحضر عمليات البحث والتحقيق أكثر من ألفيْ شخص من جميع القوات والوحدات، بما في ذلك الهلال الأحمر والحرس الثوري الإيراني والباسيج والجيش والإطفاء وإدارة الأزمات والطوارئ".

وتابع: "قد ظهر في هذه العملية تعاطف واجتهاد جميع الفئات وإصرارهم على تحقيق النتائج، وعملوا جميعاً من كل قلوبهم ولم يرتاحوا ولو لثانية واحدة"، منوهاً إلى أن الأمر استغرق 40 دقيقة من وقت العثور على حطام المروحية حتى الوصول إلى موقع الحادث.

وبث التلفزيون الإيراني لقطات لنقل جثمان ضحايا الطائرة الرئاسية، من بينهم الرئيس إبراهيم رئيسي ووزير خارجيته حسين أمير عبداللهيان.