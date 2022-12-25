الاستخبارات الإسرائيلية تتحسب لـ 3 مخاطر رئيسية في عام 2023

ظهرت ثلاثة مخاطر رئيسية من المنتظر أن تواجهها إسرائيل خلال عام 2023، ضمن تقرير صادر عن شعبة الاستخبارات العسكرية "أمان"، التابعة للجيش الإسرائيلي، حسب ما أفاد موقع "كيباه" العبري، اليوم الأحد.

وذكر الموقع أن التقرير الذي عكفت الذراع الاستخبارية للجيش على إعداده خلال الأسابيع الأخيرة، سيوضع على طاولة المستوى السياسي في الفترة المقبلة، مشيرًا إلى أنه يميز 3 تحديات أساسية خلال العام المقبل.

ونوه إلى أن التقديرات التي وضعتها الاستخبارات في هذا التقرير تتمحور حول 3 مخاطر رئيسية، هي: الملف الإيراني، الملف الفلسطيني، والاتجاهات العالمية؛ إذ ينبثق عن كل محور العديد من الملفات ذات الصلة.

الاتجاهات العالمية

وذكر الموقع أن المحور الأول للتقرير تطرق إلى الاتجاهات العالمية التي تحمل تأثيرًا على إسرائيل وأمنها القومي، مضيفًا أن الصراع بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين، والذي يحمل تأثيرًا على العالم بأسره، سوف يتفاقم.

ووضع التقرير الحرب الروسية – الأوكرانية ضمن الملفات العالمية التي تحمل تأثيرًا على إسرائيل، وربط بين ذلك وبين وضع الطاقة المتردي في أوروبا، وأزمة سلاسل الإمداد والتوريد من الصين.

ودعا التقرير إلى العمل بشكل استباقي من أجل مواجهة سلسلة من الأزمات التي تضرب العالم والمنطقة، والتي تحمل تأثيرًا على إسرائيل.

ومن ذلك على سبيل المثال، ما قال إنها أزمات اقتصادية تلقي بظلالها على مصر والأردن جراء الحرب الأوكرانية، داعيًا إلى التعاون مع القاهرة وعمان لتنفيذ مشروعات خضراء على سبيل المثال.