في قاعة معدنية.. محاكمة إقليمية لقادة "مؤامرة الانقلاب" في ألمانيا

وسط إجراءات أمنية غير مسبوقة، بدأت، اليوم الثلاثاء، في فرانكفورت، محاكمة الجماعة اليمينية المتطرفة الألمانية، المعروفة باسم "مواطني الرايخ"، والمتهمة بالتآمر للإطاحة بحكومة شولتز.

وتشتمل هذه المحاكمة القضائية الواسعة النطاق على لائحة اتهام من 600 صفحة، لمدة خمسين يوما من جلسات الاستماع، وأكثر من 100 شاهد، وشددت السلطات الإجراءات الأمنية في موقع المحاكمة لأقصى درجة، إذ تم بناء قاعة ذات تصميم مبسط من المعدن على مساحة حوالي 1300 متر مربع، وفقا لما أوردته صحيفة "لوفيغارو" الفرنسية.

ومن بين المتهمين التسعة الذين يواجهون تهما بالانتماء إلى جماعة إرهابية أو دعمها الأرستقراطي ورجل الأعمال الألماني هاينريش الثالث عشر أمير رويس، الذي يزعم أنه خطط ليصبح رئيس الدولة بعد الإطاحة بالحكومة الألمانية المنتخبة ديمقراطياً.

ومن بين المتهمين أيضا جنود سابقون في الجيش الألماني، ونائبة سابقة في البرلمان الألماني بوندستاغ عن حزب "البديل من أجل ألمانيا" اليميني الشعبوي.

وأوضحت الصحيفة، نقلا عن لائحة الاتهام، أن المجموعة بدأت التخطيط والتحضير لانقلاب في آب 2021. وبحسب الادعاء العام، كانت تخطط لاقتحام الرايخستاج، مقر البرلمان الألماني، واعتقال كبار المشرعين.