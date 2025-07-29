مقتل 50 جنديا بهجوم مسلحين على قاعدة عسكرية في بوركينا فاسو

قالت مصادر محلية فى بوركينا فاسو، اليوم الثلاثاء، إن نحو 50 جنديًا قتلوا في هجوم شنه مسلحون على قاعدة عسكرية في البلاد.

وأفاد زعيم محلي وأحد السكان فى بوركينا فاسو بمقتل نحو 50 جنديًا في هجوم شنه مسلحون على قاعدة عسكرية في البلاد.

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ويشتبه في أن جماعة "نصرة الإسلام والمسلمين" هي التي نفذت الهجوم يوم أمس الاثنين على القاعدة في دارجو بمقاطعة بولسا في المنطقة الشمالية من الدولة الواقعة في غرب أفريقيا.

وقال المصدران اللذان تحدثا لوكالة أسوشيتد برس (أب) شريطة عدم الكشف عن هويتهما خوفا من تداعيات من الجيش، إن حوالي 100 مسلح شاركوا في الهجوم، وأن المسلحين أحرقوا ونهبوا القاعدة بعد عمليات القتل.